مزاد على مخطوطة جزء من سيناريو أحد أشهر أفلام جان لوك غودار

صورة للمخرج السينمائي جان لوك غودار التقطت في 21 مايو 1988. ا ف ب

باريس: تُعرض للبيع في مزاد، في حزيران/يونيو، مخطوطة للمخرج الفرنسي- السويسري الراحل جان لوك غودار، تتضمن جزءاً من سيناريو وحوار فيلمه “آ بو دو سوفل” A bout de souffle ، وفق ما أعلنت دار “سوذبيز”، الخميس.

وأوضحت “سوذبيز” أن هذه الصفحات الـ72 المكتوبة بخط اليد، والمأخوذة من مجموعة منتج الفيلم جورج دو بوروغار، هي بمثابة “شهادة مؤثرة على النهج الفني” لغودار، الذي كان أحد عمالقة الفن السابع، وتوفي في أيلول/سبتمبر 2022.

ويُعدّ “آ بو دو سوفل” (1960)، الذي تولّى بطولته الممثل الفرنسي جان بول بلموندو والممثلة الأمريكية جين سيبرغ، أحد أهم الأفلام في تاريخ الفن السابع الفرنسي، ومن أبرز أعمال ما عُرف بـ “الموجة الجديدة” فيه.

ولم يضع غودار نصاً كاملاً لهذا الفيلم، بل كان يكتب حواراته في اللحظة الأخيرة، قبل أيام التصوير.

وتتضمن الوثائق التي باعها المنتج خصوصاً، المشهد الشهير لجين سيبرغ وهي تبيع صحيفة “نيويورك هيرالد تريبيون” بالمناداة وسط جادة الشانزليزيه في باريس، وذلك الذي تلفظ فيه عبارة “كم هو مثير للاشمئزاز” Qu’est-ce que c’est degueulasse، بفرنسية أمريكية اللكنة.

وتطرح دار “سوذبيز” الوثائق، التي تقدّر قيمتها بين 400 ألف و600 ألف يورو، للبيع في مزاد عبر الإنترنت، من 4 إلى 18 حزيران/يونيو المقبل.

(أ ف ب)