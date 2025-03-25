منتخب فلسطين يحقق فوزا دراميا على العراق في تصفيات كأس العالم 2026

عمان: حقق منتخب فلسطين فوزا دراميا على ضيفه العراقي بنتيجة 2 / 1 اليوم الثلاثاء لينعش “الفدائي” آماله في المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لم يحافظ المنتخب العراقي على تقدمه في الشوط الأول بهدف سجله أيمن حسين في الدقيقة 34 من المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

وفي الشوط الثاني، قلب منتخب فلسطين الطاولة على منافسه بفضل البديل آدم قايد، وتميزه في تنفيذ الركلات الركنية.

أدرك المنتخب الفلسطيني التعادل بهدف سجله وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري بضربة رأس في الدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها قايد.

وبنفس السيناريو، لعب قايد ركلة ركنية أخرى انقض عليها عميد محاجنة برأسه في الشباك ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 97، ويهدي المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، محققا فوزه الأول في الدور الثالث من التصفيات ليبقي على آماله في المنافسة على بطاقتي الملحق العالمي، لتواجد عمان أمامه بـ 10 نقاط، وخلفه الكويت برصيد 5 نقاط في المركز السادس والأخير.

أما منتخب العراق واصل نزيف النقاط هذا الشهر بعد تعادله على ملعبه أمام الكويت بنتيجة 2/2 يوم الخميس الماضي، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة ويتراجع للمركز الثالث، ويهدد حظوظه في التأهل المباشر لكأس العالم، حيث يتمركز أمامه منتخب الأردن (13 نقطة) ثم كوريا الجنوبية في الصدارة (16 نقطة).

وسيختتم المنتخب العراقي مشواره في هذه المرحلة من التصفيات باختبارين في غاية الصعوبة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل حيث يستقبل كوريا الجنوبية يوم 5، ويحل ضيفا على الأردن بعدها بخمسة أيام.

أما منتخب فلسطين سيحل ضيفا على الكويت، ويستقبل عمان يومي 5 و10 يونيو/حزيران.

ويقام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بمشاركة 18 منتخبا مقسمة إلى 3 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة لكأس العالم، بينما يتنافس أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة على بطاقتي الملحق العالمي.

(د ب أ)