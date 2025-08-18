نسرين طافش تكشف تفاصيل زواجها من رجل أعمال مصري

“القدس العربي”: كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن كواليس تعارفها على زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، مؤكدة أن زواجهما جاء بشكل مفاجئ، كما تحدثت عن حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها حالياً منذ زواجها خاصة بعدما نشرت مؤخراً عبارة “الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق”، حيث لمستها هذه العبارة لأنها تعيش هذه الحالة.

وقالت نسرين طافش في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مختلفة: “نشرت عبارة الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق عندي، لكن الحقيقة أنها كانت اقتباسًا ولكن الكلام لمسني جداً، لأنه يعبر عن حالة أنا بعيشها بالفعل ولسه مستمرة فيها، فأنا مؤمنة إنه لما يكون في شريكين مناسبين لبعض، حياتك كلها بتتظبط. سبحان الله! حتى نفسياً بيكون عندك دافع تعمل شغل أحسن، وتكون إنسان أجمل، وتبتكر أكثر، وتركز فقط في شغلك وفي حياتك، فتعطي من قلبك أكثر وتنجح أكثر”.

وعن مفاجأتها للجمهور بإعلان زواجها، رغم أن آخر تصريحاتها عن الزواج كانت تؤكد أن شروطها صعبة جداً، أوضحت: “فعلاً أنا كنت دايماً بقول إن شروط الزواج عندي صعبة، ومع الوقت بتبقى أصعب، وده طبيعي مع أي ست بيكون عندها نضج إنساني وعاطفي، فمع العمر مقاييسك بتعلى وما بتبقاش زي لما كنتِ مراهقة أو في المدرسة، وقت كنتِ لسه بتتعرفي على الدنيا وبتحاولي تحددي أنتِ عايزة إيه”.

وأوضحت أن النضج يجعل الاختيارات أوضح وأدق. وفي النهاية، كل شيء قسمة ونصيب، وزوجها أحمد “حقق المعادلة الصعبة بالنسبة لها”.

وعن الشروط التي كانت تعتبرها صعبة جداً، والتي وجدتها في زوجها أحمد، قالت نسرين: “ليست شروطًا بالمعنى الحرفي، وإنما مقومات معينة بحلم بيها، لكن مع أحمد لقيت أن مفيش حاجة صعبة، كل الأمور ماشية بسلاسة وفي حالة انسجام طبيعي جداً”.

وسبق لطافش أن تزوجت مرتين، الأولى كانت من رجل أعمال إماراتي، عام 2008، ثم انفصلت عنه عام 2013. والثانية من الطبيب المصري شريف شرقاوي، في عام 2022، وكان مدرب يوغا الخاص بها.

وانفصلت طافش عن الشرقاوي مرتين، وأعلنت انفصالها الرسمي النهائي عام 2023.