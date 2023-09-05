هاني عادل يكشف حقيقة الخلافات بين أعضاء فرقة “وسط البلد”

“القدس العربي”: كشف الفنان هاني عادل حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن حدوث خلافات بين أعضاء فرقة “وسط البلد”، أدت إلى غيابهم عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وأكد هاني أن لا خلافات بين أعضاء فرقة “وسط البلد”، وأن سبب غيابهم هو أنهم يريدون العودة بقوة الى الجمهور، من خلال التحضير المدروس والمتأني لأغانٍ جديدة، مشيراً إلى أن انطلاقة الفرقة في بداية الألفية صنعت اسمهم وحجزت لهم مكانة على الخريطة الفنية.

وقال هاني عادل: “وسط البلد بدأوا وحفروا في الصخر ومهدوا الطريق عشان نفسهم يبقى فيه في مصر فرق الموسيقى المستقلة وتعبنا أوي، ولغاية ما بقت الأساسية، وإحنا متعودين نغير في المزيكا زي بداياتنا، إحنا كنا أول فرقة في مصر تغني مع مؤدي راب زي شاهين، وكنا أول فرقة تشتغل مع فرق أندر غراوند في 2012”.

وأضاف: “مش متعودين نبقى تابعين لحد، إحنا متعودين نعمل حاجة الناس تقلدها بعدين، يشوفوا حاجة تشجعهم يعملوا حاجة شبهها أو أفضل منها، فإحنا اتأخرنا عشان عايزين نغير في المزيكا، إحنا فرقة حاجة كده كده، مبقيتش أتكسف أقول ده، ومش عيب نبقى عارفين إحنا فين”.