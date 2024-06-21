هواوي: حققنا في 10 سنوات ما حققه الأوروبيون والأمريكيون في 30 سنة

شنتشن: قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الجمعة، إنها حققت إنجازات في مجالات تمتد من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي مما جعل الشركة تحقق في عشر سنوات ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا في 30 عاما.
أدلى بهذه التصريحات ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في افتتاح مؤتمر للمطورين يستمر ثلاثة أيام في جنوب الصين.
وذكر يو أن نظام التشغيل (هارموني) الخاص بالشركة متاح الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.
وأضاف: “حقق هارموني إنجازات كبيرة. ويمكنكم القول إننا حققنا في عشر سنوات ما حققه نظراؤنا الأوروبيون والأمريكيون في أكثر من 30 عاما فيما يتعلق ببناء التكنولوجيا الأساسية لنظام تشغيل مستقل”.
و”هارموني أو.إس” هو نظام التشغيل الذي أطلقته هواوي في عام 2019 عندما حرمتها قيود أمريكية من دعم شركة غوغل لنظام أندرويد الذي كانت تستخدمه في تشغيل الهواتف الذكية.
وذكر يو أن بنية (أسيند) للذكاء الاصطناعي بالشركة، وهي الأقوى لشركة صينية، تعد الأكثر شعبية الآن بعد إنفيديا التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة كاونتربوينت للأبحاث إن نظام هارموني أو.إس من هواوي تفوق على نظام آي.أو.إس من شركة أبل ليصبح ثاني أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مبيعا في الصين بعد أندرويد بحصة سوقية تبلغ 17 بالمئة.
(رويترز)
الصينيون هم اصلا معجزة هذا العصر
بمناسبة هذا النجاح الباهر. ارجو ان تصلني هدية منكم هاتف هواوي الحديث والجديد بدل هاتفي هواوي P30 lite. . اجعلني أصدق انكم صادقون. وشكراَ.
Huawei Mobile
لقد كنت استعمل هاتف سامسونج من قبل بعدما وصلت إلى إلى أول هاتف لي من هواوي استخدمت هواتف هواوي لمدة طويلة آخر هاتف 📱 كان لي من شركة سامسونج هوا
Trand plus بعدها مباشرة بدأت استخدم هواوي كل استعملت العديد من الهواتف من
شركة هواوي ازيد من 8 هواتف انا حاليا امتلك هاتف 📱 y9s أخير هاتف لي من شركة هواوي لم اقوم بتبذيل الهاتف إلى اليوم الذي اكتب لكم عن الهوتف التي كانت عنذي إلى أخز هاتف أقوى الهواتف الذكية التي صنعتها شركة هواوي الجودة والإتقان ما لقد كنت آود استبدال الهاتف قبل دخول فيروس كورونا لقد مر لم اقوم بتبذيل الهاتف لا زل يعمل إلى حدود الساعة وهذا جيد جدا لشركة تحترم نفسها وتقدم للبشر شيء مذهل اعتذر عن كتابة 🖋 كل هذه الأسطر لكنها شركة تستحق الاحترام والتقدير والتشجيع رغم العواقب الأمريكية إلا وانها تتجاوز كل العثرات…
اتمنى لشركة هواوي التوفيق ان استعمل هواوي ولن استطيع الإستغناء عنه في متناول الجميع
لكن نحن ما محلنا من هذه التكنلوجيا