سياسة | عربي | فلسطين

وزارة الصحة: استشهاد 43204 فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

31 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

غزة: قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس إن 43204 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 101641 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد الرحمن:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 2:05 م

    الاحتلال الإسرائيلي المارق، يبيد أطفال غزة. أمام مرأى العالم.

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 31, 2024 الساعة 6:09 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء فلسطين و غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

أطباء بلا حدود: إصابات غزة اليومية تتضاعف 3 مرات وسط انهيار صحي
16 - أغسطس - 2025
رام الله.. مسيرة منددة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في غزة
13 - أغسطس - 2025
مدينة غزة.. هجوم إسرائيلي مكثف على حي الزيتون دمر 300 منزل في 3 أيام
13 - أغسطس - 2025
إسطنبول.. آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة “كن أملا لغزة”
9 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية