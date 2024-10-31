وزارة الصحة: استشهاد 43204 فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

غزة: قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس إن 43204 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 101641 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
الاحتلال الإسرائيلي المارق، يبيد أطفال غزة. أمام مرأى العالم.
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء فلسطين و غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
