وزارة الصحة: استشهاد 43204 فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023

غزة: قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الخميس إن 43204 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 101641 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

(وكالات)