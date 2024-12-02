وزير خارجية إيران لدى وصوله أنقرة: هناك مخاوف مشتركة تحتاج إلى المناقشة

طهران/دمشق: أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، دعم بلاده وفصائل المقاومة لسوريا في محاربة “الإرهابيين”، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى تفاهم مع تركيا في اتجاه تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ووصف عراقجي، في تصريحات للصحفيين، لدى وصوله إلى أنقرة فجر اليوم، الإثنين، نقلتها وكالة “مهر” الإيرانية، زيارته للعاصمة السورية دمشق بأنها “كانت جيدة جداً”، وقال إنه التقى مع رأس النظام السوري بشار الأسد خلال الزيارة.

وأضاف عراقجي: “لقد تبادلنا وجهات النظر بشكل جيد للغاية حول التطورات الحالية في سوريا والمنطقة”.

وقال عراقجي: “بطبيعة الحال، الظروف صعبة، ولكن ما كان مؤكداً هو روح الحكومة السورية والمقاومة والوقوف ضد هذه المؤامرة الأخيرة من قبل الإرهابيين التكفيريين”.

وأوضح: “لقد أعلنت بوضوح دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل للسيد بشار الأسد والحكومة السورية والجيش السوري والشعب السوري. كانت هناك أوقات أكثر صعوبة في الماضي، عندما قام تنظيم داعش ومجموعات مختلفة أخرى بجرّ سوريا إلى حرب أهلية”.

وقال عراقجي: “من الطبيعي أن يكون الجيش والحكومة السورية قادرين على التعامل معهم، وبالطبع ستساعد فصائل المقاومة أيضاً وستقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي دعم ضروري”.

وقال: “سأعقد اجتماعاً تفصيلياً مع وزير الخارجية التركي يوم الإثنين. ومع ذلك، هناك مخاوف مشتركة تحتاج إلى مناقشتها”.

وأضاف: “مشاوراتنا مع تركيا كانت دائماً حول قضايا مختلفة. نحن نتفق في كثير من الأمور ونختلف في بعض الأمور، ومن الطبيعي أن نتحدث مع بعضنا البعض، وآمل أن نتمكّن من التوصل إلى تفاهم وتصور مشترك حول قضايا المنطقة، ما يؤدي إلى استقرار المنطقة”.

ومن المقرر أن يبحث عراقجي، اليوم الإثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والتطورات الراهنة في سوريا، بحسب وكالة “مهر” الإيرانية.

(د.ب.أ)