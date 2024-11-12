وسط حملة استخباراتية إسرائيلية لتشويه السمعة.. مدعي عام “الجنائية الدولية” يواجه تحقيقاً بـ”سلوك غير لائق”.. لكنه لن يتنحّى

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في زيارة مستشفى للأطفال في كييف في سبتمبر 2024

لاهاي: أعلنت هيئة إشراف “المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الإثنين، أنها ستفتح تحقيقاً خارجياً في اتهامات السلوك الجنسي غير اللائق ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكدة تقارير من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وقال خان إنه لن يتنحى خلال التحقيق.

وجاء إعلان الجمعية العامة للدول الأطراف بعد أن فتحت أجهزة المتابعة الداخلية للمحكمة تحقيقاً في تلك المزاعم، ثم أغلقته بعد خمسة أيام فقط.

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، في بيان: “سيتم الآن متابعة التحقيق الخارجي لضمان عملية مستقلة وحيادية وعادلة بالكامل”.

ونفى خان بشدة الاتهامات التي تفيد بأنه حاول إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية.

The International Criminal Court is set to launch an external investigation into its chief prosecutor, Karim Khan, over alleged sexual misconduct. He was urged to step down temporarily during the inquiry https://t.co/Du8HToK6AA pic.twitter.com/8SfzVR2Dci — Reuters (@Reuters) November 9, 2024

وتأتي هذه الادعاءات وسط تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه سمعة الادعاء في محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتوصّل تحقيق لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أن موظفين في المحكمة كانا قد استمعا للضحية المزعومة، وقرّرا تقديم الشكوى في مايو/أيار، أي قبل بضعة أسابيع من طلب خان إصدار أوامر بالقبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة “حماس” بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويتعامل الآن فريق مكون من ثلاثة قضاة مع هذا الطلب.

وذكرت أسوشيتد برس أن خان كان يسافر بشكل متكرر مع المرأة بعد أن نقلها إلى مكتبه من قسم آخر في مقر المحكمة في لاهاي.

وفي بيانه، يوم الإثنين، قال خان إنه على دراية بالتحقيق الجديد، وقد طلب من نائبيه تولي المسؤولية الداخلية لهذه المسألة.

وأضاف: “أرحّب بفرصة المشاركة في هذا العملية”.

(أ ب)