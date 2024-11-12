سياسة | دولي

وسط حملة استخباراتية إسرائيلية لتشويه السمعة.. مدعي عام “الجنائية الدولية” يواجه تحقيقاً بـ”سلوك غير لائق”.. لكنه لن يتنحّى

12 - نوفمبر - 2024

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في زيارة مستشفى للأطفال في كييف في سبتمبر 2024

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لاهاي: أعلنت هيئة إشراف “المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الإثنين، أنها ستفتح تحقيقاً خارجياً في اتهامات السلوك الجنسي غير اللائق ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكدة تقارير من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وقال خان إنه لن يتنحى خلال التحقيق.

وجاء إعلان الجمعية العامة للدول الأطراف بعد أن فتحت أجهزة المتابعة الداخلية للمحكمة تحقيقاً في تلك المزاعم، ثم أغلقته بعد خمسة أيام فقط.

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، في بيان: “سيتم الآن متابعة التحقيق الخارجي لضمان عملية مستقلة وحيادية وعادلة بالكامل”.

ونفى خان بشدة الاتهامات التي تفيد بأنه حاول إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية.

وتأتي هذه الادعاءات وسط تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه سمعة الادعاء في محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتوصّل تحقيق لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أن موظفين في المحكمة كانا قد استمعا للضحية المزعومة، وقرّرا تقديم الشكوى في مايو/أيار، أي قبل بضعة أسابيع من طلب خان إصدار أوامر بالقبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة “حماس” بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ويتعامل الآن فريق مكون من ثلاثة قضاة مع هذا الطلب.

وذكرت أسوشيتد برس أن خان كان يسافر بشكل متكرر مع المرأة بعد أن نقلها إلى مكتبه من قسم آخر في مقر المحكمة في لاهاي.

وفي بيانه، يوم الإثنين، قال خان إنه على دراية بالتحقيق الجديد، وقد طلب من نائبيه تولي المسؤولية الداخلية لهذه المسألة.

وأضاف: “أرحّب بفرصة المشاركة في هذا العملية”.

(أ ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 6:43 ص

    بل إنها لعنة دماء شهداء حماس يا ناس، الشهيد المغدور اسماعيل هنية و الشهيد المغوار السنوار، والله ناصر المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستسقط مثل ورقة التوت ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒

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  2. يقول محمد:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 7:13 ص

    تماما ما فعلوه بنبي الله موسى.

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  3. يقول يوغرطا:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 7:26 ص

    لقد تم محاكمة ترامب بنفس التهمة و مع ذلك فهو اليوم رئيس الولايات المتحدة الامريكية . لقد شبعنا وارتوينا من كذب وخداع العدالة الغربية وحقوق الانسان وحرية التعبير و الرأي والرأي الاخر فعدالتهم مجندة فقط لمحاسبة ومعاقبة كل من يقف ضدهم وضد مصالح الصهيونية .

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  4. يقول abdo:
    نوفمبر 12, 2024 الساعة 10:42 ص

    انا متأكد من أن قرار المدعي العام بمتابعة قادة إسرائيل مصيره مزبلة التاريخ

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