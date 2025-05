وسط حملة استخباراتية إسرائيلية لتشويه السمعة.. مدعي عام “الجنائية الدولية” يواجه تحقيقاً بـ”سلوك غير لائق”.. لكنه لن يتنحّى

لاهاي: أعلنت هيئة إشراف “المحكمة الجنائية الدولية”، يوم الإثنين، أنها ستفتح تحقيقاً خارجياً في اتهامات السلوك الجنسي غير اللائق ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكدة تقارير من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وقال خان إنه لن يتنحى خلال التحقيق.

وجاء إعلان الجمعية العامة للدول الأطراف بعد أن فتحت أجهزة المتابعة الداخلية للمحكمة تحقيقاً في تلك المزاعم، ثم أغلقته بعد خمسة أيام فقط.

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، في بيان: “سيتم الآن متابعة التحقيق الخارجي لضمان عملية مستقلة وحيادية وعادلة بالكامل”.

ونفى خان بشدة الاتهامات التي تفيد بأنه حاول إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية.

The International Criminal Court is set to launch an external investigation into its chief prosecutor, Karim Khan, over alleged sexual misconduct. He was urged to step down temporarily during the inquiry https://t.co/Du8HToK6AA pic.twitter.com/8SfzVR2Dci

— Reuters (@Reuters) November 9, 2024