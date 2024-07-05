النظام السوري يعلن وفاة لونا الشبل بعد 3 أيام من تعرضها لحادث سير- (بيان)

“القدس العربي”: أعلنت رئاسة النظام السوري، اليوم الجمعة، وفاة مستشارة بشار الأسد، لونا الشبل، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرضها لحادث سير خطير.

ونعت رئاسة النظام في بيان “المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”.

وقالت إن الشبل “عملت خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة”.

وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التابعة للنظام.

وتزوجت الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الرئيس السابق لاتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي.