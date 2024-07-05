النظام السوري يعلن وفاة لونا الشبل بعد 3 أيام من تعرضها لحادث سير- (بيان)

“القدس العربي”: أعلنت رئاسة النظام السوري، اليوم الجمعة، وفاة مستشارة بشار الأسد، لونا الشبل، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرضها لحادث سير خطير.
ونعت رئاسة النظام في بيان “المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”.
وقالت إن الشبل “عملت خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة”.
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 5, 2024
وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التابعة للنظام.
وتزوجت الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الرئيس السابق لاتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي.
رحم الله الاعلامية المتميزة احدى المع اعلاميات الجزيرة سابقا.
برزت كمذيعة في قناة الجزيرة أكثر من منصبها
مع الرءيس السوري.
المشكلة أنّ حياة الانسان العربي رخيصة عند بعض الأنظمة فلا تدري إن كانت وفاتها حادث أو اغتيال.
الله يرحمها حيث لا يجوز على المسلم إلا الرحمة.
هذا عموما اغتيال من اجل كتم الاسرار.
هذا مثير كل من يخون وطنه وينظم إلى المجرمين العنصريين القتلة
لقد تخلصوا منها بعد أن البسوها عباءة التخابر مع الصهاينة لكي ينفذوا من التهمة
رحمة الله عليها و اسكنها المولى فسيح جناته . اعلامية من الطراز الاول ووطنية مخلصة لوطنها