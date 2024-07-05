سياسة | عربي | سوريا

النظام السوري يعلن وفاة لونا الشبل بعد 3 أيام من تعرضها لحادث سير- (بيان)

منذ ساعة واحدة

الصورة من الصفحة الرسمية للونا الشبل- (فيسبوك)

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“القدس العربي”: أعلنت رئاسة النظام السوري، اليوم الجمعة، وفاة مستشارة بشار الأسد، لونا الشبل، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعرضها لحادث سير خطير.

ونعت رئاسة النظام في بيان “المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم”.

وقالت إن الشبل “عملت خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة”.

وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التابعة للنظام.

وتزوجت الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الرئيس السابق لاتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي.

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  1. يقول جمال البشتي:
    يوليو 5, 2024 الساعة 5:45 م

    رحم الله الاعلامية المتميزة احدى المع اعلاميات الجزيرة سابقا.

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  2. يقول شبيك لبيك:
    يوليو 5, 2024 الساعة 5:55 م

    برزت كمذيعة في قناة الجزيرة أكثر من منصبها
    مع الرءيس السوري.

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  3. يقول هاني:
    يوليو 5, 2024 الساعة 5:57 م

    المشكلة أنّ حياة الانسان العربي رخيصة عند بعض الأنظمة فلا تدري إن كانت وفاتها حادث أو اغتيال.

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  4. يقول صقر قريش:
    يوليو 5, 2024 الساعة 5:59 م

    الله يرحمها حيث لا يجوز على المسلم إلا الرحمة.
    هذا عموما اغتيال من اجل كتم الاسرار.

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  5. يقول عربي:
    يوليو 5, 2024 الساعة 6:01 م

    هذا مثير كل من يخون وطنه وينظم إلى المجرمين العنصريين القتلة
    لقد تخلصوا منها بعد أن البسوها عباءة التخابر مع الصهاينة لكي ينفذوا من التهمة

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  6. يقول مليك الجزائري:
    يوليو 5, 2024 الساعة 6:05 م

    رحمة الله عليها و اسكنها المولى فسيح جناته . اعلامية من الطراز الاول ووطنية مخلصة لوطنها

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