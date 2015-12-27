«المحجبة «نداء شرارة: من حي فقير في عمان الشرقية إلى لقب «أحلى صوت»
عمان ـ «القدس العربي»: خلال أسابيع قليلة فقط انتقلت فتاة أردنية محجبة من حي القويسمة الفقير، شرقي العاصمة الأردنية عمان، إلى أكبر المسارح العربية شهرة، دون أن تثير أي جدل بسبب حجابها والتزامها في اللباس على مدار 14 أسبوعا من المشاركة في برنامج المسابقات الشهير «أحلى صوت».
تغيرت المعطيات فجر الأحد عندما حصلت الأردنية الشابة نداء شرارة على لقب المسابقة.
رغم أنها مجرد شابة موهوبة وصغيرة في السن تحب الغناء والطرب وترتدي الحجاب في الوقت نفسه، تحولت الفتاة إلى رمز لنقاش عاصف وغير مسبوق يتعلق بالمظاهر الدينية والاجتماعية، من جهة، وبعدم رفعها للعلم الأردني، من جهة ثانية، إضافة إلى اتهام خفي لها وفقا لنظرية المؤامرة بدور للولايات المتحدة الامريكية في فوزها، من خلال سعيها، حسب نظريات بعض النشطاء الأردنيين إلى ولادة أول مطربة وفنانة محجبة في العالم الإسلامي.
هجمة شرسة تعرضت لها النجمة الشابة على وسائط التواصل، وفي بعض المواقع الإلكترونية مباشرة بعد فوزها وليس قبله.
انتقدها كثيرون باعتبارها تسيء للحجاب الإسلامي. وتحدث آخرون عن جزئية لا تخصها أصلا من وزن عدم رفعها للعلم الأردني. ووجدت هذه الشابة الفقيرة التي تواجه أصلا ظروفا عائلية مرتبكة نفسها بين عمالقة للفن يقدرون صوتها ونجوميتها مع ملايين الأصوات التي ساندتها والعديد من الاتهامات السياسية والجهوية التي تحض على الكراهية في الوقت نفسه. شرارة الموهوبة غادرت إلى بيروت أملا في الحصول على فرصة مشاركة في البرنامج الشهير بدعم من والدتها وجدها وأحد أعمامها.
والدها وهو نمر شرارة في الخمسينيات من عمره وابنته من عائلة من ذوي الدخل المحدود، وهي حاصلة كما علمت « القدس العربي» على درجة الدبلوم بسبب ظروف اقتصادية أصلا.
غياب والدها المبكر دفع مدربتها الفنانة شيرين للكشف علنا بعد فوزها عن عدم تضامن والدها الغائب، لكن الرجل وعندما تواصلت معه «القدس العربي» عبر عن تقديره ليس فقط لموهبة ابنته ولكن لرعاية فنانة كبيرة مثل شيرين لها.
شرارة الأب قال إنه يقدر الفن ومستمع قديم تحديدا للمطربة شيرين. وكشف النقاب عن خلاف عائلي بسيط تم تجاوزه الآن ودفعه لعدم التواصل مع ابنته خلال مشاركتها في البرنامج في وقت مبكر، مشيرا إلى أن رحلة ابنته الأولى للمشاركة في لبنان تمت بدون التشاور معه ولأسباب عائلية، وأن ذلك قد أزعجه في البداية ودفعه لعدم التواصل مع ابنته التي كانت برعاية شقيقه والعائلة مما دفعه للاطمئنان.
الأب تحدث عن خلاف بسيط إجرائي «بسبب سفر ابنته بدون إبلاغه ليس أكثر ولا أقل»، مبديا شعوره بالاعتزاز بابنته وموهبتها خلافا لكل التكهنات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، واصفا ابنته بأنها مثال حي للالتزام والسلوك القويم، ورافضا الإقرار بوجود خلافات معها أصلا.
الأب كشف ايضا بأن ابنته لم تحظ بأي دعم رسمي، و»أن الإعلام الأردني قد تجاهلها للأسف»، وهي مسألة سبق أن اشارت لها مدربتها المصرية شيرين عندما طالبت قبل نحو أسبوعين الملكة رانيا العبد الله بدعم ممثلة الأردن في المسابقة إياها.
الملكة رانيا شخصيا وفجر الأحد كانت أول من هنأ الموهوبة الشابة، في الوقت الذي بدا فيه الحديث عن تفويزها بقرار أمريكي غريب وعصي على الفهم وعبثي برأي عضو البرلمان محمد الحجوج.
انها سابقة جيدة في أن تصل فتاة محجبة الى نهائي برنامج مسابقات لمواهب شابة ويجب أن يكون التوجه في عالمنا العربي على إطلاق العنان للشباب بأن ييطلقوا مواهبهم العلمية والثقافية والفنية عوضا ً عن تركهم فريسة لأصحاب الفكر المنحرف الظلامي الذي لا ينتج سوى العنف وإلغاء الآخر ولعل الاردن واحدة من تلك الدول التي تم غزوها عبر العديد من الجمعيات التي تروج للتكفير والعنف ، أما عن النقاش الذي يتداوله الفيسبوكيون فهذا شيء تقليدي في التفكير العربي الا وهو إخضاع اي حدث لنظرية المؤامرة ومادخل أمريكا بمتسابقة عربية فرضت نفسها بموهبتها المتوهجة وأدائها الآخاذ فضلا عن ظهورها المحترم أنها مثال للفتاة الموهبة الملتزمة ، أما مسألة تجاهل الاعلام لان القائمين على العلمية الاعلامية في الاردن قد تكون آخر أولوياتهم متابعة متسابقة مغمورة لكن المسرح كشف عن موهبتها المتوقدة
الحجاب ليس عيبا و عدم ارتداؤه ايضا ليس عيبا و إنما العيب و الجهل ان يتم استغلال احد الموضوعين لاهداف سياسية و فرض وجهة نظر واحدة العيب هو على من يرفض السلام و التعايش و السلام ، العيب على شيوخ الفتنة اللذين يستغلون الدين لنشر الفكر التكفيري ، الدين لله و الوطن للجميع .
اخي منصور ….تعجبني كثيرا تعليقاتك وطريقة تفكيرك المنفتحة
تستحق الفوز بالمقارنة مع من تباروا ضدها كان عليها أن تفوز على الشابين العراقي والتونسي أما الشابة ” كريستين سعيد ” فشاركت في قسم اللغة الأجنبية والفائز لايكون من هذا الصنف, على أي غنت نداء شرارة وأحسنت خصوصا بقطعة ” حكايتي مع الزمان ” لوردة, قطعة صعبة لكن أتقنتها باحترافية أكبر من البعض من طاقم التحكيم, لها صوت جميل مؤنس لايشعرك بالضجر أبدا , إلتزمت في الأداء دون زخرفة زائدة أو عرب ( بضم العين ) في غير حلها.
ثم من يظن أن مسابقات كبيرة كهذه تكون خالية من حسابات سياسية فإنه ساذج, الرسالة الموجهة للعالم من البرنامج ومن السياسيين وراءه هي :” أنظر ياعالم , أنظر ياأيها الغرب إلى الإسلام الحقيقي, مسلمة بالزي الإسلامي ليس فقط تحب الفن وتستمتع به وإنما وقفت على خشبة المسرح فأدت وتغنت بالحب والغرام, هذا هو إسلامنا وهكذا نحن.” أقوى رسالة من هذه لاتوجد.
قد يسأل سائل:” لماذا التنتاقض ؟ فازت وتستحق ثم أرادوا لها الفوز ؟ الجواب سهل في الحلقتين ماقبل الأخيرة أخرج فنانون وفنانات أفضل وأحسن كي يبقى في النهاية ماشاهدناه والألمع من بينهم كان الفائز.
كذلك لاننسى عاملا مهما جدا وهو إختيار الأغاني للمتبارين, تأدية أغنية طربية جميلة يتمايل معها الجمهور وينسى نفسه تحرز دائما على نقاط إيجابية, أغنية محلية من بلد المتباري غير معروفة , قد لايتذوقها الجميع تعني الرسوب وهو بالضبط ماحصل مع نجاة الرجوي من المغرب في الحلقة ماقبل الأخيرة عند أدائها لنصف قطعتين مغربيتين, لفتح الله لمغاري وعبد الوهاب الدكالي, رسبت وكان بمقدورها البقاء لحنكتها وتمكنها وصوتها الجميل كذلك وتجربتها في الغناء مع التلفزة المغربية أما السياسة فحاضرة وليس في ذلك شك أبدا.
زوبعة في فنجان
حسما للجدل الذي سيتصاعد بشكل تدريجي ويتحول الى قضية كبيرة اعتقد ان على مؤسسة الأزهر الشريف ابداء رأيه الواضح والحاسم في مثل هذه المسالة لقطع الطريق على المتصيدين في المياه العكرة ووضع الامور في نصابها الصحيح ومع ذلك لا احد ينكر على الفتاة شرارة موهبتها الفنية هذه بل ويعتز بها كونها متفوقة على العديد من منافساتها في هذا المجال
اخي مؤسسة الازهر التي تطالبها بالرائ ستحولك الى رئاسة الجمهورية لتسأل عن الرد او قد ترسل لطلب استشارة من اللواء علي جمعه مفتي مســــر المنكوبة الان. رجاء ترك الازهر جانبا حتى يرينا الله قدرته فيمن لايخافوه
الحجاب الذي ظهرت به الانسة/ نداء ليس من صلب ثقافتنا الدينية وإنما هو عادة ليس إلا تختلف حدتها بين مجتمع وآخر . وهو يعتبر سلوكا فرديا واجب الاحترام لاعتباره خيارا شخصيا لايستوجب الاعتراض مادام كونه لأيحدث خرقا لحرية الآخرين.
فعلا اننا نعيش كما هائلا من التناقضات الخطيرة بسبب تناقضات رجال الدين انفسهم والمؤامرات والمكائد وكوننا أرضا خصبة لكل انواع المؤامرات فدعوا هذه الفتاة تخرج مواهبها بالحجاب والله هو ولي التوفيق ويعلم حسن النوايا وكفانا لغوصات تفكيرية وتكفيرية وافتائية وأتمنى ان يقوم العالم كله بانشاء دولة واحدة تضم جميع التكفيريين والمتشددين والسلفيين ومن يحبهم ليحكموا انفسهم بأنفسهم لنرى كيف ستكون وتعيش هذه الدولة الدموية وأعرف أن هذا سيغضب أمريكا واسرائيل ﻷنهم يحركونهم كيفما ومتى يشاؤون .
والان عباقره الدين سيخرجون بفتاوي ما انزل الله بها من سلطان.
أسوأ صوره هو في إقحام الدين عند كل منعطف , وكأن الدين يجب أن يكون عائقا أمام الإبداع مهما كانت صوره فنا أم صناعة أو تجارة وسياحة أو علوما وغيرها من مجالات قدمت فيها الأمم نماذج رائعة للبشرية دون أن تترك لقيود القيم المحافظة وجزء كبير منها كان إختراعا بشريا محضا أو هو إستباحة للفكر والعقل عندما غاب الفكر والعقل وأغلق باب الإجتهاد والتجديد في صندوق مغلق منذ سقوط بغداد على يد المغول.
يجدر بالمعترضين على ظاهرة «شرارة» أن يحددوا موقفهم أولا من شيوع مفهوم الدولة المدنية وأن يوضحوا مقاصدهم من وراء هذا الدفق من الكلمات القاسية والجافة على مواقع التواصل وغيرها ليس عن شكل المجتمع الذي يريدون بل مدى قربهم أو بعدهم عن التطرف والتشدد الذي تمثل « داعش» أبرز عناوينه.
تكريس الدين كأداة إنغلاق وتكميم أفواه وحظر حريات وتعليب مفاهيم ومبادئ , ووضعه في قالب عنيف لا يخدم الدين بشيء , وقد كانت حجتهم التي أريد بها باطل , ليس لهدف سوى توسيع رقعة الشقاق والتناحر فكان التطرف هو الفائز الوحيد.
نجحت شرارة بأصوات الأردنيين من مؤيدي «المجتمع المدني» لكن هل لو كانت «شرارة» فتاة غير محجبة تغني لما كان في ذلك مشكلة , أم أن على مرتدية الحجاب أن تعتزل كل شيء وتبقى أسيرة لصورة الوجه القبيح للمرأة المسلمة التي يريد البعض أن تكون عليه ؟.
مبروك للفائزه وفرصه لاصحاب نظريات المؤامره ليدلوا بدلوهم ففي بلادنا لا تمطر الا بامر امريكا ولا يتوقف المطر الا بامر اسرائيل. .
تنتهي ابداعاتنا بضرورات الحجاب وتبداء اساطيرنا بفشلنا في الاولى والاخره
بداية مبروك لها هذا الانجاز
ثانيا ليس المهم ما تقول من انها ستلتزم بالحجاب وانما ان تتمسك بموقفها حتى النهاية اما منتقديها بلبس الحجاب فاسالهم هم كاانو يفضلونها ان تخرج عارية مثلا ؟!!!!
ثالثا العلم الاردني ليس بحاجة لان يحمله احد غصبا عنه فيكفيه شرفا اننا نحن الاردنيين الاصليين اهله ونحمله في قلوبنا وسواء حملت العلم ام لم تحمله فانها لن تزيد ولن تنقص من قدره شيئا
عدم رفع العلم الأردني لم يكن لأنها لاتريد رفعه أو حمله .. ولكن هناك تعليمات من إدارة البرنامج بعدم رفع الإعلام لأي دولة. . حتى لا تحصل خصوصية لأن الدعم للفائز يأتي من كل الدول العربيه
جميل و الف مبروك. غالبيه ساحقة من بناتنا يلبسن الحجاب، هل يعني انه انتهى، انضبْوا، انغمروا، انخمدوا….. على العكس تماماً، أتمنى رؤية المحجبات في رياضات القفز، و ضمن الفرق الالمبيه، و في قمرات قيادة الطائرات و في كل مكان… لمن لا يعرف؛ لقد حققن، اقصد محجبات الاردن، كل ذلك او جزءً كبيراً منه. مره اخرى الف مبروك و براڤو عليكي يا نداء، رفعتي رأسنا في مجالٍ آخر يجب ان يبرز و يتميز به الاردنيون.
كل الاحترام لما قلتم والف مبروك لفنانتنا نداء والى الامام اما الحجاب ليس عيب ارتداءه وليس عيب خلعه المهم ان يكون الشخص راضي عن نفسه وليس الاخرين لأن اراء الآخرين متغيره غير ثابته
مبروك