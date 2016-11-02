حماس ترفض أي تعديلات على قانون الانتخابات المحلية الفلسطينية

غزة- د ب أ- أعربت حركة “حماس″ الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة الأربعاء عن رفضها لأي تعديلات على قانون الانتخابات البلديات المحلية الفلسطينية.

وطالب الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي، بضرورة احترام القانون الذي جرت انتخابات البلديات على أساسه في العامين 2004 و2005 والذي كان بموجبه مقررا إجراء الانتخابات الشهر الماضي.

ودعا أبو زهري “حكومة رام الله إلى التوقف عن الممارسات التي تبذلها للتلاعب بالقوانين الانتخابية ومحاولة تفصيلها حسب مقاسات حركة فتح”.

واعتبر الناطق باسم فتح أن “هذا العبث بالانتخابات وقوانينها يفقد المصداقية للعملية الديمقراطية بمجملها ويفرغها من مضمونها”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت في الخامس من تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن إلغاء عملية الانتخابات المحلية التي كان من المزمع إجراؤها في التاسع من تشرين أول/ أكتوبر وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.

وصدر قرار مجلس الوزراء إثر قرار قضائي يقضي بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة بموجب دعوى قضائية اعترضت على الوضع القانوني لمحاكم غزة وما يتيح لها قانون الانتخابات الحالي.