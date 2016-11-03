جنرال إيراني: حققنا مكاسب من التدخل الأمريكي في العراق وأفغانستان

طهران- الأناضول- أشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، الخميس، إلى أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهدافها من التدخل في كل من أفغانستان والعراق، وان بلاده حققت مكاسب من هذا الأمر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلامي خلال حفل أقيم بالعاصمة الإيرانية طهران بمناسبة الذكرى الـ37 لاقتحام مجموعة طلاب جامعيين لمبنى السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وقال الجنرال الإيراني “إن جغرافيا الثورة الإسلامية تجاوزت اليوم منطقة شمال أفريقيا التي كانت دولها تفرش السجاد الأحمر تحت أقدام المسؤولين الأمريكان في وقت سابق”.

واعتبر سلامي أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها من التدخل العسكري في كل من العراق وأفغانستان.

وأضاف: “بينما كان الآخرون يخسرون كانت الولايات المتحدة تحقق مكاسب حتى اليوم إلا أن إيران حققت مكاسب من تدخلات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان”.

وتحتفل إيران كل عام بـ “اليوم الوطني للنضال ضد الإمبريالية العالمية”، الذي يصادف ذكرى اقتحام مجموعة طلاب جامعيين لمبنى السفارة الأمريكية بطهران في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، بذريعة أنه “وكر للتجسس″، واحتجاز بعض العاملين في السفارة.