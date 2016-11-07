رئاسة الأركان التركية: المعارضة السورية تنتزع قرى جديدة من تنظيم الدولة

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الأركان التركية، الاثنين، عن تمكن قوات المعارضة السورية من بسطت سيطرتها بنسبة كبيرة على ثلاث قرى شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان حول عملية “درع الفرات” التي دخلت يومها الـ76.

وأفاد البيان أن قوات المعارضة سيطرت إلى حد كبير على قرى “برج”، و”تل عيشة”، و”العامرية” الواقعة جنوب شرقي بلدة الراعي “جوبان بي”، شمالي محافظة حلب السورية.

وأشار البيان إلى وقوع اشتباكات بين الفينة والأخرى بين فصائل المعارضة وعناصر التنظيم في القرى المذكورة.

كما ذكر البيان أن مسلح من تنظيم “داعش” الإرهابي قُتل، وتم تدمير عربة مسلحة وبطارية مضادة للطائرات تابعة للتنظيم في أربعة غارات للتحالف الدولي شمالي سوريا.

ولفت البيان أن القوات المسلحة التركية قصفت 58 موقعًا لتنظيم الدولة، وآخر لتنظيم “ب ي د/ بي كا كا”، مبينًا أن القصف أدى إلى تدمير مواقع دفاعية، ومواقع قيادة، وأسلحة وعربات للمسلحين.

كما ذكر البيان، أن وحدات الكشف عن المتفجرات التركية، أبطلت مفعول 36 لغمًا، و1443 قنبلة مصنعة يدويًا في المناطق التي تم تحريرها من أيدي تنظيم الدولة.

وتواصل الطائرات بلا طيار، طلعاتها للمراقبة على طول الحدود مع سوريا.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.