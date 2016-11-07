تنظيم الدولة يستعيد أجزاء في حي جنوب شرق الموصل إثر هجوم انتحاري

نينوى- الأناضول- استعاد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، الاثنين، أجزاء من حي “الانتصار”، جنوب شرق الموصل، إثر هجوم انتحاري، بحسب ضابط عراقي.

وقال ليث غسان، الضابط برتبة ملازم أول في الجيش العراقي، للأناضول، إن القوات العراقية “انسحبت من أجزاء بحي الانتصار، جنوب شرق الموصل، بعد هجوم انتحاري وحصار من داعش”.

وأشار إلى أن انتحارياً، يقود سيارة مفخخة، استهدف سرية قوات التدخل السريع “سوات” (تابعة لشرطة محافظة نينوى/ مركزها الموصل)، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وأضاف أنه، عقب الهجوم الانتحاري، بدأ إطلاق النار من جميع الجهات، على القوات العراقية، ما اضطرها إلى الانسحاب من أجزاء بحي الانتصار.

وبيّن غسان، أن “الشرطة لا تمتلك دروعاً وأسلحة مضادة للهجمات الانتحارية، ولا حتى مركبات مصفحة، ما اضطر الجيش العراقي الى إصدار الأوامر لها بالانسحاب الى أماكن أخرى من الحي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر عسكري، إن عنصراً من القوات العراقية قتل وأصيب ثلاثة آخرون، الاثنين، جراء تفجير سيارة مفخخة، كان يقودها انتحاري، شرق الموصل.

وقال رعد الموسوي، الملازم أول في جهاز مكافحة الإرهاب (يتبع الجيش)، للأناضول، إن “جندياً في الجهاز قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة بحي السماح الثاني”، شرق الموصل.

ولفت الموسوي إلى أن “إحدى مركبات القوات العراقية تضررت جراء التفجير”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب “البيشمركة” (جيش الإقليم الكردي).

واستعادت القوات العراقية والمتحالفون معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم “داعش”، الذي سيطر عليها صيف عام 2014.