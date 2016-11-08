بارزاني: تنظيم الدولة أساء للإسلام بارتكابه جرائمه الوحشية باسم الدين

أربيل- الأناضول- شدد نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم الكردي في العراق، الثلاثاء، على أن تنظيم “داعش أساء للإسلام بجرائمه الوحشية وشتى ممارساته التي ارتكبها باسم الدين”.

جاء ذلك خلال كلمة له، في مؤتمر عقد في مدينة أربيل حول “التعايش والخطاب الديني” نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بحكومة الإقليم، ويستمر ليومين.

وأكد بارزاني، في كلمته التي تابعها مراسل الأناضول على ضرورة “التعاون مع المؤسسات الدينية لمحاربة أفكار التنظيم”.

كما شدد على رفضه “استغلال الاسلام وتحويل منابر المساجد مكانا للترويج للتطرف الذي أصبح سبباً لمقتل المئات ونزوح الآلاف”.

ودعا إلى “الحفاظ على التعايش السلمي بين المكونات المختلفة في الإقليم”.

وأشار بارزاني إلى أن “داعش حوّل الموصل الى عاصمة لسلطته لكن ستتم استعادة المدينة بأقرب وقت”، لافتاً أن “هزائم التنظيم مستمرة في ميادين القتال”.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، التي تحظى بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “داعش”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.