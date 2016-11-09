بروكسل تنتقد “تراجع″ تركيا في الالتزام بمعايير الانضمام الى الاتحاد الاوروبي

بروكسل- أ ف ب- انتقد الاتحاد الأوروبي “تراجعا” لدى تركيا في التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصا على صعيد حرية التعبير ودولة القانون، وذلك في تقرير اصدرته المفوضية الاربعاء.

واعرب هذا التقرير المرحلي عن الاسف “للتراجع الكبير خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير”، مذكرا ايضا “برفض” الاتحاد الأوروبي “الذي لا لبس فيه” لعقوبة الاعدام والتي طرح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان اعادة تطبيقها.

واشار المفوض الأوروبي للتوسيع يوهانس هان لدى تقديم هذا التقرير حول عملية انضمام تركيا، إلى أن “الوقت حان حتى تقول لنا أنقرة ماذا تريد فعلا. هذا اختبار لصدقيتها، ولصدقية الاتحاد الأوروبي ايضا”.

وقال يوهانس هان أمام لجنة للبرلمان الأوروبي إن “على تركيا، بصفتها بلدا مرشحا، أن تطبق ارفع المعايير التي التزمت بها والتي لن تحصل في شأنها أي تسوية”.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر شكك الثلاثاء في رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، معربا عن الاسف “لابتعادها يوما بعد يوم عن اوروبا”، ملمحا بذلك الى عمليات التطهير الكبيرة التي نفذها النظام منذ محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو الماضي.