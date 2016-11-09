تقرير: مديرة حملة ترامب لا تستبعد إجراء تحقيق مع كلينتون

واشنطن - رويترز – لم تستبعد كيليان كونواي مديرة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأربعاء، إمكانية تعيين محقق خاص للتحقيق مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فيما يتعلق بقضية بريدها الالكتروني.

وقالت إنها لم تناقش الأمر في الآونة الأخيرة مع ترامب لكن حواراً بهذا الصدد سيفتح “في الوقت المناسب.”

وقالت كونواي في مقابلة مع تلفزيون (ام.اس.ان.بي.سي) إن ترامب ونائبه مايك بنس “يتطلعان إلى توحيد البلاد. لكننا لم نناقش هذا الأمر خلال الأيام الأخيرة. وأعتقد أن لكل حادث حديث.”

كما قالت لتلفزيون (ايه.بي.سي) إن ترامب لم يناقش الأمر مع كلينتون خلال اتصاله الهاتفي معها اليوم.