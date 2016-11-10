آلاف يتظاهرون في أجزاء مختلفة من أمريكا احتجاجاً على فوز ترامب





شيكاجو/نيويورك- رويترز – احتج الآلاف في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب المفاجئ بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وانتقدوا التصريحات التي أدلى بها خلال حملته بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى.

ونزل آلاف المحتجين ليل الأربعاء إلى شوارع وسط مانهاتن فيما هتف مئات تجمعوا في متنزه بوسط المدينة “ليس رئيسي”.

وفي شيكاجو حاول نحو ألف شحص التجمع خارج فندق ترامب انترناشونال ورددوا عبارات مثل “لا لترامب” و”أمريكا لن تكون عنصرية.” وأغلقت شرطة شيكاجو الطرق بالمنطقة مما حال دون تقدم المتظاهرين.

وقالت أدريانا ريزو (22 عاما) “أشعر بخوف شديد مما يحدث في هذا البلد.”

وعبر المحتجون عن رفضهم الشديد لتعهد ترامب خلال حملته بإقامة جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى جانب سياسات أخرى اعتبر أنها ستؤثر على غير البيض.

وقالت “أشعر بقلق إزاء صعود القومية البيضاء وهذا لإظهار رفضي لهذه الأمور”.

وتجمع مئات أيضا في فيلادلفيا وبوسطن ليل الأربعاء ويخطط منظمون لمسيرات في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وأوكلاند في كاليفورنيا. وقالت الشرطة في أوستن عاصمة تكساس إن نحو 400 شخص خرجوا في مسيرة احتجاجا على فوز ترامب.

ولم يرد ممثل لحملة ترامب على الفور على طلبات للتعليق على الاحتجاجات. وقال ترامب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة انتصاره إنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين.

وفي وقت سابق خرج نحو 1500 من طلاب ومعلمي مدرسة ثانوية في مدينة بيركلي بمنطقة خليج سان فرانسيسكو من الفصول الدراسية مرددين هتاف “لست رئيسنا” احتجاجا على فوز ترامب.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع اعتقالات أو أعمال عنف.