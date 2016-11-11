روسيا تتهم مقاتلي المعارضة باستخدام أسلحة كيميائية في حلب
موسكو- أ ف ب- اكد الجيش الروسي الجمعة أن لديه أدلة على استخدام مقاتلي المعارضة السورية اسلحة كيميائية في حلب المقسمة بين احياء شرقية تسيطر عليها المعارضة واحياء غربية تسيطر عليها القوات الحكومية.
وقال الجيش في بيان إن “خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على ذخيرة مدفعية غير منفجرة تعود للارهابيين تحتوي على مواد سامة. (…) وبعد تحليل سريع في مختبر متحرك تبين لنا ان الذخيرة تحتوي على الأرجح على غاز الكلور والفوسفور الابيض”.
وقال الجيش الروسي انه تم العثور على هذه الذخيرة في المنطقة “1070″ على الطرف الجنوبي الغربي لحلب. وقالت وكالة انترفاكس الروسية للانباء ان القوات الحكومية السورية استعادت هذه المنطقة اخيرا من فصائل المعارضة.
وقالت وزارة الدفاع إن هذه المواد ستخضع لتحليل اكثر عمقا بالاتفاق مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
واتهمت وسائل الاعلام السورية في نهاية تشرين الاول/ اكتوبر فصائل معارضة باستخدام “غاز سام” في هجومها على غرب حلب وتحدثت عن حالات اختناق اصيب بها مدنيون وعسكريون في المناطق التي تعرضت للقصف، من دون ان تؤكد أي منظمة عالمية معنية بهذا الشأن الأمر.
واعلنت روسيا التي تشن غارات في سوريا منذ أكثر من عام دعما لقوات النظام، وقف غاراتها على حلب في 18 تشرين الاول/ اكتوبر قبل يومين من هدنة انسانية اعلنتها من جانب واحد. وتكرر اعلان موسكو هدنة اخرى ليوم واحد الاسبوع الماضي، من دون أن يحقق أي منهما هدفها باجلاء المدنيين والجرحى الراغبين من الاحياء الشرقية المحاصرة في حلب أو خروج المسلحين.
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- الله إنعل لما يحشم ….
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- إمكانيات المعارضة من حيث الأسلحة المستعملة ، جد محدودة ، وجد معورفة ..
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- بينما روسيا تستعمل قمر صناعي عسكري لتصويب القصف ، واشتغال كامرات التصنط والرصد ، والتتبع ،ومنظومة صواريخ 330-S ، و بوارج ذات محرك نووي حاملات مقاتلات ، وغواصات ذوي محرك نووي، حاملة صواريخ نووية ، وصواريخ عابرة للقارات ، وأخرى باليستية ، وعنقدية وصوتية وارتجاجية وفوصفورية وغيرها .
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- ففي الوقت الذي المعارضة تقاوم في وطنها ، فماذا تفعله روسيا ( وإيران ) في وطن ليس لهما ؟ .
شئ معروف ان الإرهابين يستعملون الأسلحة الكيماوي ضد الشعب السوري عدة مرات هولا مجرمين ويستحقون جميعهم الإعدام بأسلحتهم الكيماوية .
إن لم تستح فافعل ما شئت
بإمكان روسيا حامية النظام المسالم جدا” اتهام المعارضة في حلب بأنها تمتلك يورانيوم منضب وبرامج أسلحة بيولوجية وصواريخ بالستية وطيران حربي يقصف ريف دمش ودرعا وحمص وحماة وأدلب فقط لتبرير تدمير حلب بمن فيها أمام الإعلام. العار مستمر والعالم يتفرج.