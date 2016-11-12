رفع حظر التجوال عن أجزاء من سريناجار في كشمير الهندية

سريناجار – د ب أ – رفعت السلطات الهندية السبت، حظراً للتجوال عن أجزاء من مدينة سريناجار، العاصمة الصيفية لاقليم كشمير، حيث تم فرض حظر هناك لإحباط خطط الانفصاليين للتجمع في مسجد جاميا بالمدينة، طبقاً لما ذكرته وكالة “برس تراست أوف إنديا” للانباء .

وعلى الرغم من ذلك، تأثرت الحياة الطبيعية بحظر التجوال في كشمير لليوم الـ127 على التوالي.

وقال مسؤول شرطة “تم رفع حظر التجوال في مناطق مراكز الشرطة الخمس بالمدينة، حيث تم فرض حظر التجوال أمس كإجراء احترازي”.

وأضاف أنه لم تكن هناك قيود على حركة المواطنين في أي منطقة في كشمير.

وأدى رفع القيود إلى زيادة حركة المواطنين والنقل بالمدينة.

وفتحت أيضاً بعض المتاجر في المناطق الحضرية وضواحي المدينة بالاضافة إلى بعض المناطق الريفية في مناطق أخرى بكشمير.

غير أن معظم المتاجر ومحطات الوقود ومؤسسات تجارية أخرى في باقي كشمير مازالت مغلقة.

ومن المتوقع افتتاحها في وقت لاحق من مساء اليوم، حيث أعلن الانفصاليون عن هدنة لمدة 15 ساعة.

يذكر أن 85 شخصاً، من بينهم اثنان من رجال الشرطة قتلوا وأصيب آلاف آخرون في الاضطرابات الحالية في كشمير، حسب الوكالة الهندية.

يشار الى ان كشمير مقسمة إلى شطرين ، احدهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. وخاضت الدولتان ثلاثة حروب اثنتان منها بسبب كشمير حيث تزعم كل منهما احقيتها في السيادة عليها.