ترامب: إذا قاتلت أمريكا الأسد قد ينتهي الأمر بصدام مع روسيا





واشنطن- الأناضول- حذر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم السبت، من أن اصطفاف الولايات المتحدة إلى جانب المعارضة السورية في مواجهة نظام بشار الأسد، قد ينتهي بصراعٍ مع روسيا، حليفة الأسد.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وتعد الأولى مع وسائل الإعلام بعد انتخابه رئيساً للبلاد، الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب: “روسيا دخلت في حلف وثيق مع سوريا، وإيران – التي أصبحت قوية بسببنا (في إشارة للاتفاق النووي مع طهران) – أيضا حليف لسوريا، ونحن نؤيد الآن المتمردين السوريين (وفق وصفه)، لكننا لا نعرف مَن هم هؤلاء”.

واستطرد الرئيس المنتخب: “إذا قاتلت الولايات المتحدة سوريا (نظام الأسد)؛ فقد ينتهي هذا صراعاً مع روسيا”.

وطالب بـ”ضرورة التركيز بشكل أكبر على قتال تنظيم داعش بدلا من التركيز على إسقاط النظام السوري”.

والثلاثاء الماضي، فاز المرشح الجمهوري ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي.