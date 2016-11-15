العراق يقول إنه أخرج مقاتلي الدولة الإسلامية من ثلث شرق الموصل

القيارة – رويترز – قال متحدث باسم وزارة الداخلية الثلاثاء، إن القوات العراقية أخرجت تنظيم الدولة الإسلامية من ثلث الجانب الشرقي من مدينة الموصل وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة المدينة.

ويقسم نهر دجلة الموصل إلى جانب شرقي وآخر غربي. وقال المتحدث العميد سعد معن في مؤتمر صحافي بقاعدة القيارة العسكرية وهي المركز الرئيسي للقوات التي تحاول إنهاء سيطرة الدولة الإسلامية على المدينة والممتدة منذ عامين إنه تم تحرير أكثر من ثلث الجانب الشرقي.

وأضاف أنه حتى الآن قتل 955 متشدداً وألقي القبض على 108 على الخطوط الأمامية الجنوبية للمدينة وحدها. ولم يحدد إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا في الحملة أو من قوات الأمن أو المدنيين أو مقاتلي التنظيم المتشدد.

وتحاول القوات الحكومية العراقية بدعم جوي وبري من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تعزيز المكاسب التي حققتها بشرق المدينة التي دخلتها أواخر أكتوبر تشرين الأول.

ولم تدخل القوات بعد الأحياء الشمالية أو الجنوبية للموصل حيث يعتقد أن أكثر من مليون شخص يعيشون بها.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 54 ألف شخص نزحوا نتيجة القتال من قرى وبلدات حول المدينة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

ولا يشمل هذا الرقم عشرات الآلاف الذين أسرتهم الدولة الإسلامية من قرى حول الموصل وأجبرتهم على مرافقة مقاتلي التنظيم لتغطية انسحابهم صوب المدينة.