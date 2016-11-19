مئات من الأميركيين يتظاهرون في باريس ضد “قيم” ترامب





باريس- أ ف ب- تظاهر ما بين 300 و400 شخص معظمهم من الأميركيين السبت في باريس للاحتجاج ضد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الذي اتهموه بـ “العنصرية” و”التمييز الجنسي”.

وقال الطالب الاميركي المقيم في باريس منذ ستة اشهر يوسف المجرابي “لسنا هنا للاحتجاج على نتيجة الانتخابات، نحن نحترم العملية الديموقراطية. لكن في المقابل نحن لا نحترم قيمه (ترامب)”.

وسار المتظاهرون رافعين لافتات كتب عليها “دامب ترامب” (تخلوا عن ترامب) أو “باريس ضد ترامب”، حتى برج ايفل.

وكتب احد المتظاهرين “أقيموا حائطاً حول ترامب، سادفع لذلك” في إشارة إلى الجدار الذي وعد ترامب باقامته على الحدود مع المكسيك.

وبعض المتظاهرين على غرار جيسي كانيلوس التي تعمل بباريس منذ اشهر، أتت للتعبير عن استيائها. وقالت “بكيت كثيرا في ال 48 ساعة التي تلت الانتخابات. ولا ازال مصدومة لكن يجب ان نستمر ووجودي هنا يساعدني كثيرا”.

وانضم فرنسيون الى التظاهرة.

وقال سيلفستر جافار أحد المنظمين لاذاعة فرنسا الدولية “ان هذه الانتخابات لها انعكاسات على العالم بأسره وليس فقط على الولايات المتحدة”، في اشارة الى انتقادات ترامب للتحالف عبر الاطلسي واتفاق المناخ والاتفاق حول البرنامج النووي الايراني.