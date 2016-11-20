أولاند يحذر من هيمنة النزعة القومية والانعزالية ويدعو إلى الاتحاد

ايغفيف- أ ف ب- حذر الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند مساء السبت خلال زيارة له إلى جنوب غرب فرنسا من هيمنة النزعة القومية و”الانغلاق”، داعيا إلى الاتحاد.

وتساءل أولاند في خطاب ألقاه في بلدة ايغفيف الصغيرة “ما هو الحل؟ هيمنة الليبرالية؟ هيمنة التسلط؟ انا مع السلطة لكن التسلط ليس السلطة، بل التعسف وانكار التنوع وخطر اندلاع نزاعات”.

واضاف ان “الامة هي التي تجمعنا. فرنسا هي وطننا وانا وطني. اذا اردنا الانكفاء ومغادرة أوروبا والانقطاع عن العالم، فماذا سيكون مستقبلنا؟”.

وأكد أولاند أن “أوروبا يمكننا انتقادها، لكن ماذا بامكان فرنسا ان تفعل على المستوى الدولي لو لم تكن أوروبا موجودة؟”.

وقال الرئيس الفرنسي إن “التيار القومي يعود في كل مكان في اوروبا وحتى فيالولايات المتحدة. انه الانكفاء على الذات، والانغلاق، الخوف من الآخرين”.

واضاف “على العكس من ذلك، علينا العمل بطريقة تمكننا من اتخاذ الرقارات الصائبة في مواجهة هذه التهديدات”، مؤكدا ان “فرنسا يجب ان تكون منفتحة على العالم وتفرض احرامها على العالم”.