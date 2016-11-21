العثور على جثة امرأة بعد يومين من اختطافها في ولاية واشنطن





واشنطن- رويترز- قالت الشرطة اليوم الاثنين إن امرأة يعتقد أنها خطفت لطلب فدية في جنوب ولاية واشنطن الأمريكية عثر عليها ميتة أمس الأحد، وذلك بعد يومين من اختفائها وإلقاء القبض على امرأة أخرى مشتبه بها.

وقال متحدث باسم الشرطة في بلدة كينيويك الواقعة على بعد 322 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة سياتل حيث اختفت المرأة إن جثة ساندرا هاريس (69 عاما) عثر عليها في منطقة بينتون كاونتي أمس الأحد.

ولم تصدر أي تفاصيل أخرى بشأن ما حدث لها.

وقالت الشرطة إن زوجها اتصل بالشرطة يوم الجمعة للإبلاغ عن اختطافها من المنزل، مشيرة إلى أن الشرطة وضباطاً من مكتب التحقيقات الاتحادي أجروا اتصالا بالمشتبه بها التي تبلغ من العمر 49 عاما.

وألقي القبض على المشتبه بها يوم الجمعة بعد وقت قصير من دفع فدية لم يكشف عن قدرها، لكن هاريس ظلت مختفية طوال يوم السبت.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن الاختطاف غرضه الفدية، وأن الأسرة مستهدفة بعينها، رغم أن المحققين لا يزالون يعكفون على تحديد الدافع.