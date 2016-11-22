المعارضة القومية التركية: تعديلات الدستور المقترحة من الحزب الحاكم منطقية

أنقرة- رويترز- قال زعيم المعارضة القومية التركية الثلاثاء إن حزبه يرى أن التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور منطقية في مؤشر على تأييد التعديلات التي ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.

وخلال اجتماع أسبوعي لمجموعة برلمانية قال دولت بهجلي إن هناك أيضا عدة نقاط في المقترحات تتطلب التشاور بين الحزبين لكن من الممكن تجاوز ذلك.

وبموجب التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية تتوسع صلاحيات الرئيس وهو ما يحقق تطلع أردوغان منذ فترة طويلة لإقامة نظام رئاسي. ويرجح طرح التعديلات في استفتاء وتقول المعارضة القومية إنها لن تعارض ذلك.