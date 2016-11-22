قائد شرطة الأنبار: القبض على 49 مطلوباً في الرمادي

الأنبار- الأناضول- كشف قيادة شرطة محافظة الأنبار (غرب)، الثلاثاء، أنه تم إلقاء القبض على 49 “مطلوباً” خلال عملية أمنية في مدينة الرمادي، مركز المحافظة.

وفي حديث للأناضول، قال اللواء هادي رزيج كسار، قائد شرطة محافظة الأنبار، أن “قوة أمنية تابعة لطوارئ شرطة الأنبار نفذت عملية واسعة في مختلف أحياء ومناطق الرمادي، تمكنت من خلالها إلقاء القبض على 49 متهمًا وفق مذكرة قبض بحقهم”.

وأضاف كسار، أن “العملية الأمنية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود خلايا نائمة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الرمادي، وتم ضرب تلك الخلايا واعتقالهم جميعا”.

وتابع كسار، أن “القوات الأمنية حريصة جداً على حفظ الأمن بالرمادي ومناطق الأنبار وحماية المدنيين فيها”. وأشار أنه “تم ضبط بعض الأسلحة الخفيفة والأعتدة بحوزة المتهمين”.

ومن جانب آخر قال النقيب أحمد الدليمي، من شرطة الأنبار، للأناضول، أن “اثنين من أبناء العشائر قتلا خلال محاولتهما تفكيك منزل مفخخ في منطقة المضيق شرق الرمادي”، مبيناً أن “المنزل انفجر خلال محاولتهما تفكيكه”.

وأضاف الدليمي، أن “قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى الطب العدلي”، لافتاً إلى أن “منطقة المضيق محررة من داعش ومطهرة من الألغام والعبوات، ولكن بعض الأسر تعثر على عبوات ناسفة وألغام في أماكن داخل منازلها لم تصل إليها القوات الأمنية ولا الجهد الهندسي”.

وحررت القوات العراقية معظم مدن الأنبار باستثناء مناطق في غرب المحافظة، على غرار أقضية القائم، وعانة، وراوة، ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.