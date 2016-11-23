أردوغان يهنئ الحريري على تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية

أنقرة- الأناضول- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصاًلا هاتفيًا بزعيم تيار المستقبل سعد الحريري هنأه على تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية للأناضول، إن أردوغان أجرى اتصالًا مع الحريري، الثلاثاء، وهنأه على تكليفه بتشكيل الحكومة.

وفور تكليفه في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، بتشكيل الحكومة، تعهد الحريري بتأليف حكومة وفاق وطني.

وجاء تكليف الحريري ضمن اتفاق برلماني أفضى إلى انتخاب ميشيل عون رئيسا للبلاد؛ ما أنهى فراغا رئيسا دام 29 شهرا.

وحال تشكيل الحريري للحكومة الجديدة ستكون المرة الثانية التي يرأس فيها الحكومة، حيث كانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم ميشال عون بسحب وزرائهم منها.