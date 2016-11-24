مسؤول عسكري: مقتل 10 حوثيين في صد هجوم في تعز اليمنية

اليمن- الأناضول- أعلن ضابط في الجيش اليمني مقتل عشرة من مسلحي الحوثي وحلفائهم، إثر اشتباكات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية، في محافظة تعز، وسط البلاد.

وأوضح العقيد عبده حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17 التابع للجيش الوطني في تعز، اليوم الخميس، “أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدت خلال الساعات الماضية، لهجوم عنيف شنه الحوثيون وقوات صالح على معسكر الدفاع الجوي غربي مدينة تعز، غير أنه تم صدهم وقتل 10 منهم، على الأقل، بالإضافة إلى جرح آخرين، دون خسائر بشرية في صفوف الجيش والمقاومة”.

وأضاف لوكالة الأناضول عبر الهاتف أن” قوات الجيش الوطني والمقاومة استعادت السيطرة على تلتي السوداء والخلوة في الجبهة الغربية لتعز من قبضة الحوثيين بعد صدها الهجوم”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول هذا الأمر، أو من مصدر آخر.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها عدة مناطق في تعز، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وحلفائهم من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن وقوع العديد من المقاتلين في قائمة الأسر من طرفي الحرب.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.