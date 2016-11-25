الهجرة الدولية: 73 ألف نازح من الموصل منذ بدء عملية تحريرها

جنيف – الأناضول – أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن قرابة 73 ألف مدني نزحوا من مكانهم في مدينة الموصل العراقية، منذ انطلاق عمليات تحريرها من تنظيم “الدولة الاسلامية” في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، إن عدد النازحين من مناطقهم في الموصل(مركز محافظة نينوى) شهد انخفاضاً خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأشار ميلمان، إلى أن 98% من النازحين يتواجدون ضمن حدود محافظة نينوى، مشيراً إلى أن عدد النازحين من الموصل وقضاء الحمدانية (تابعة لنينوى) ومناطق أخرى، بلغ 73 ألف شخص.

من جهة أخرى، أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها، إلى أن 6 مخيمات في محافظات أربيل ودهوك وكركوك وصلاح الدين، تقدم خدمات للنازحين.

وأعربت المفوضية عن أملها في تأمين مساعدات إنسانية لمليون و200 ألف شخص عراقي خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أنها أمّنت حتى اليوم 111.9 مليون دولار، من إجمالي القيمة المطلوبة من المجتمع الدولي من أجل الموصل، والبالغ قدرها 196.2 مليون.

وتتوقع الأمم المتحدة نزوح ما يصل إلى مليون مدني من أصل 1.5 مليون شخص، يقطنون في الموصل، المدينة الواقعة على بعد 400 كيلو متر شمال بغداد، وسط تحذيرات من “كارثة” قد تواجه النازحين في مخيمات النزوح.