عباس يصف فيدل كاسترو بالمدافع الصلب عن قضايا الحق والعدل

رام الله – أ ف ب – وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو بأنه كان “مدافعاً صلباً عن قضايا وطنه وشعبه، وعن قضايا الحق والعدل في العالم”.

وقدم عباس في برقية وجهها الى الرئيس الكوبي راوول كاسترو تعازيه بوفاة، “القائد فيدل كاسترو، بعد حياة قضاها مدافعاً صلباً عن قضايا وطنه وشعبه، وعن قضايا الحق والعدل في العالم “، وفق ما اوردت وكالة الانباء الفلسيطينية (وفا).

ونعى المجلس الوطني الفلسطيني فيدل كاسترو وكذلك حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

ويثني الفلسطينيون على كوبا في عهد فيدل كاسترو باعتبارها الدولة الاميركية اللاتينية الوحيدة التي صوتت ضد قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947.

وكان فيدل كاسترو اعلن في 1973 في مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز بالجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.