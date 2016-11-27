المبعوث الدولي يستأنف جهود احياء مشاورات السلام اليمنية

مسقط- أ ف ب- اعلن المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد انه سيزور الأحد الرياض والكويت لاستئناف جهود اعادة إطلاق مشاورات السلام بين اطراف النزاع اليمني المعلقة منذ أشهر.

وقال ولد الشيخ احمد في تصريحات بمسقط نقلتها وكالة الانباء العمانية ليل السبت “سأبدأ غدا (الأحد) زيارة للرياض ثم الكويت للحديث عن جولة جديدة”.

وشدد المبعوث الاممي على ضرورة “التحضير لجولة جديدة من المحادثات اليمنية”.

واستضافت الكويت الجولة الاخيرة من المشاورات بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية. وبدأت هذه الجولة في نيسان/ ابريل، وعلقت مطلع آب/ اغسطس من دون تحقيق خرق جدي.

واوضح المبعوث انه اجرى في مسقط ثلاث لقاءات مع المتمردين، لمس خلالها “الكثير من الجدية” في التعامل مع اقتراحات انهاء النزاع المستمر منذ 20 شهرا.

كذلك، أبدى ولد الشيخ احمد استعداده للانتقال إلى مدينة عدن في جنوب اليمن للقاء الرئيس هادي، الذي وصل اليها السبت آتيا من مقر اقامته في الرياض، في زيارة تستمر أياما عدة، وهي الاولى له منذ عام إلى المدينة التي اعلنها عاصمة موقتة لليمن في اعقاب سقوط صنعاء بيد المتمردين في ايلول/ سبتمبر 2014.

وافاد انه اجرى اتصالات “مكثفة” مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ناقلا عن الاخير اعتباره ان ثمة “فرصة تاريخية لا تعوض لتحقيق السلام في اليمن”.

وتأتي تصريحات ولد الشيخ أحمد بعد زهاء اسبوع من انتهاء هدنة لـ48 ساعة اعلنها التحالف، الا انها تعرضت لخروقات من الطرفين. وكانت هذه التهدئة السابعة منذ بدء عمليات التحالف العربي نهاية آذار/ مارس 2015.

وادى النزاع في اليمن منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص واصابة زهاء 37 الفا، بحسب الامم المتحدة.