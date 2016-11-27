طفل بريطاني ينقذ والده من موت وشيك

لندن ـ تمكن طفل بريطاني، يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، من انقاذ والده المصاب بالسكري، والذي فقد الوعي في المنزل، أثناء غياب والدته.

وتفصيلا، جر الطفل ليني جورج جونز كرسيه أمام الثلاجة، وصعد عليه ليتناول علبة من اللبن ويطعم والده منها، ليساعد اللبن بدوره على استعادة وعي والده، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واوضحت الوالدة إنها “لا يمكن أن تكون أكثر فخرا بولدها”، الذي أظهر شجاعة وسرعة بديهة بإنقاذ والده، موضحة أنها كانت لدى والدتها أثناء فقدان زوجها الذي يحتاج أربع جرعات من الأنسولين يوميا.