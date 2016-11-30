أمير الكويت يكلف جابر الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

الكويت - الأناضول – كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة حسبما ذكرت وكالة “كونا” الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة “بعد الاطلاع على الدستور، وأمر أمير البلاد بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم بتعيينهم”.

وقبل يومين قدم المبارك، استقالة حكومته، في خطوة إجرائية دستورية بعد تشكيل مجلس الأمة الجديد، والتي أعلنت نتائجه الأحد الماضي.

وتشكلت الحكومة الأخيرة، في أغسطس/آب 2013، عقب انتخاب المجلس السابق، وأجريت عليها تعديلات أكثر من مرة؛ حملت تغييرات وزراء فيها؛ لاستقالتهم لأسباب مختلفة؛ منها استجوابات تحاشياً للصدام مع مجلس الأمة.

وأظهرت نتائج رسمية نهائية لانتخابات مجلس الأمة تغييراً جذرياً لتركيبة المجلس بنحو 60%، مع إعادة وجوه كانت معارضة للحكومة، فيما لم تحظ سوى امرأة واحدة بالنجاح.

ووفق نتائج الدوائر الانتخابية الخمسة فاز 20 عضواً فقط من مجلس الأمة السابق، مقابل 30 عضواً جديداً، بينهم امرأة.

وكانت إجراءات التقشف وزيادة أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، تسببت في تعميق الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة؛ ما دفع أمير الكويت إلى حل المجلس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (للمرة العاشرة في تاريخ البلاد).