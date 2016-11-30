محكمة عسكرية مصرية تقضي بسجن 70 مدنياً في أحداث واكبت فض رابعة

القاهرة - الأناضول – قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، الأربعاء، أحكاماً متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنياً في 3 قضايا متعلقة “عنف وشغب” وقعت بمحافظة المنيا (وسط)، إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 متهما منهم 17 مواطناً محبوساً (خمس سنوات)، وغيابياً بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض”.

ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوماً، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته.

وفي القضية الثانية المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق متهم، و15 عاماً بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين.

وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 متهمين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهماً عدة منها، “التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف”.

وتعود أحداث القضايا الثلاث إلى 14 أغسطس/آب 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر “محمد مرسي”، في ميداني “رابعة العدوية” (شرقي القاهرة) و”النهضة” (غربها).