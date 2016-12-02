البنتاغون: تنظيم الدولة يسيطر على منطقة صغيرة جدا في مدينة سرت الليبية

واشنطن- أ ف ب- قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) الخميس إن مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية اصبحوا لا يسيطرون سوى على منطقة صغيرة جدا في معقلهم السابق في مدينة سرت الليبية.

وكان التنظيم يسيطر على المدينة المتوسطية بالكامل حتى هذا الصيف مرسخا وجوده في ليبيا. وبدأت الولايات المتحدة حملة قصف في اب/ اغسطس بطلب من الحكومة الليبية المدعومة من الامم المتحدة لمساعدة القوات المحلية على استعادة المدينة بعد اكثر من عام على سيطرة التنظيم المتطرف عليها.

ورغم ان العملية استغرقت اطول من المدة اللازمة باشهر الا انها قلصت سيطرة التنظيم على المدينة التي اصبح لا يسيطر سوى على نحو خمسين مبنى فيها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون كابتن البحرية جيف ديفيس ان الجهاديين المتبقين هم قلة “ولكنهم صامدون ويقاتلون حتى الموت”، ووصف المنطقة التي يسيطرون عليها بانها “منطقة عنيدة”. واضاف “هذه اخر معاقل داعش في سيرت وهم يقاتلون بضراوة”.

وسيمثل سقوط سرت- بلدة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الواقعة على بعد 450 كلم شرق طرابلس- ضربة قوية للجهاديين الذين يواجهون سلسلة من النكسات وهجمات واسعة في سوريا والعراق.

وشنت المقاتلات والطائرات بدون طيار والمروحيات الأمريكية 467 غارة منذ بدء العملية الجوية في الاول من اب/ اغسطس.

وغادرت السفينة العسكرية البرمائية “يو اس اس واسب” وكتيبتها من الطائرات المقاتلة التي شاركت في الضربات الاولية، المنطقة في تشرين الاول/ اكتوبر، وتستخدم القوات الأمريكية الطائرات بدون طيار لشن الضربات الجوية حاليا.