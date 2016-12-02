الأمم المتحدة: الصراع في جنوب السودان يتسبب في عنف جنسي مروع

نيروبي ـ رويترز ـ قال محققون في الأمم المتحدة إن جنودا من جنوب السودان اغتصبوا امرأة مسنة وفقدت سيدة حامل جنينها بعد إقدام سبعة جنود على اغتصابها.

وعرض محققون في قضايا حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهادات اليوم الجمعة قائلين إن الهجمات الوحشية المتزايدة على النساء باتت جزءا متمما لعمليات تطهير عرقي متزايدة. وقالوا إن العنف قد يتحول إلى إبادة جماعية.

وقالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المستقلة عن حقوق الإنسان ياسمين سوكا “اتساع نطاق الاغتصاب الجماعي لنساء مدنيات والأسلوب الشنيع للاغتصاب من قبل رجال مسلحين يتبعون كل الأطراف كلها أمور بشعة تماما.”

وأضافت قائلة “النساء يتحملن وطأة هذه الحرب ومعهن أطفالهن…الاغتصاب واحدة من الأدوات التي تستخدم في التطهير العرقي.”

واستقل جنوب السودان في عام 2011 وشهد فترة هدوء محدودة قبل نشوب توترات عرقية وسط مزاعم بعمليات فساد واسعة النطاق.

واندلع القتال في ديسمبر كانون الأول 2013 بعد أشهر من قرار الرئيس سلفا كير المنتمي لقبائل الدنكا إقالة نائبه ريك مشار المنتمي للنوير.

وأخذ القتال طابعا عرقيا وتتهم الكثير من القبائل الأصغر حجما الدنكا باستهدافها. ويستهدف متمردون قبائل الدنكا أيضا.

وقالت سوكا إن نساء من مختلف أنحاء جنوب السودان تعرضن للاسترقاق الجنسي وبعضهن ربطن بالأشجار أو جرى اغتصابهن أو قام جنود بنقلهن من منزل لآخر. وأضافت أن المتمردين ارتكبوا فظائع أيضا.

وذكر تقرير لصندوق السكان التابع للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من العام الجاري أن ثلاث من كل خمس نساء في مواقع “لحماية المدنيين” تديرها المنظمة الدولية حول العاصمة جوبا تعرضن لاغتصاب أو هجوم جنسي. وتوفر هذه المواقع مراكز إيواء آمنة للمدنيين.

وقال كينيث سكوت المدعي العام السابق وزميل سوكا في فريق التحقيق إن مسؤولي الحكومة والقادة الميدانيين لكل الأطراف عليهم التزام قانوني بمنع الجنود من ترويع المدنيين.

وأضاف “القادة والضباط سيحاسبون على إخفاقهم في القيام بمهامهم في القيادة والضبط” محذرا من أن الفشل في منع الأعمال الوحشية سيقود لمقاضاتهم.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في جنوب السودان للتعليق على نتائج التحقيق لكن كير أبلغ رويترز يوم الخميس بأن بلاده لا تشهد تطهيرا عرقيا. ونفى الجيش مرارا استهداف المدنيين.

وقال سكوت إن الحكومة لم يصدر عنها “أي رد فعل” تقريبا على ما خلصت إليه اللجنة من نتائج.