مقتل 68 مدنياً في هجمات النظام السوري على إدلب وحلب

حلب ـ إدلب ـ الأناضول ـ قُتِل 68 مدنيًا وأصيب 78 آخرون، اليوم الأحد، جراء استهداف النظام السوري مناطق وأحياء في محافظتي حلب وإدلب، شمال وشمالي غرب سوريا.

وقال عبد العزيز قيطاز، المسؤول في الدفاع المدني بمدينة “معرة النعمان” التابعة لمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للأناضول، إن مقاتلات تابعة للنظام السوري نفّذت غارة جوية على سوق للدراجات النارية في المدينة.

وأشار قيطاز إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل 27 مدنياً، وإصابة 40 آخرين بجروح، فضلًا عن أضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية والدراجات.

وأضاف، أن مقاتلات النظام السوري شنت غارات على بلدة “كفرنبل” التابعة لإدلب أيضا، تسببت في مقتل 26 شخصاً، وإصابة 23 آخرين.

وفي حلب، شمالي البلاد، قال المسؤول في الدفاع المدني، بيبرس مشعل، للأناضول إن “قوات النظام السوري، قصفت بشكل مكثف أحياءً سكنية خاضعة لسيطرة المعارضة، في شرقي حلب، من الجو والبر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً”.

وأوضح مشعل أن ” قتلى حلب توزعوا، 4 في كل من حيي الفردوس والمغيرة، و5 بحي السكري، و2 بقاضي عسكر”.

ولفت مشعل، أن أعداد القتلى المدنيين جراء هجمات النظام السوري على حلب منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغت 773 قتيلاً”.

وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.