كيري ينفي أي رفض أمريكي لاجراء محادثات مع الروس حول حلب

بروكسل- أ ف ب- نفى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أن تكون واشنطن رفضت عقد لقاء مع روسيا لبحث خطة خروج مقاتلي المعارضة السورية من مدينة حلب، وذلك ردا على اتهامات موسكو للأمريكيين بالغاء هذه المحادثات التي كانت مرتقبة في جنيف.

وقال كيري على هامش اجتماع وزاري للحلف الاطلسي في بروكسل “لست على علم بأي رفض محدد أو ما هي هذه الخطة الجديدة” لحلب بشأن احتمال خروج مسلحي المعارضة من الاحياء الشرقية.

واكتفى وزير الخارجية الأمريكية بالقول “سنرى ما سنفعل”.

وحضر كيري إلى مقر الحلف الاطلسي في بروكسل خلال آخر جولة له قبل انتهاء مهامه، لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة حول متانة العلاقات بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الابيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2017.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم صباح الثلاثاء واشنطن بالغاء هذه المحادثات حول حلب التي كانت مرتقبة هذا الاسبوع في جنيف ورفض إجراء حوار “جدي” وخصوصا حول مصير مقاتلي المعارضة السورية بهدف “كسب الوقت”.

وقال لافروف “لقد فهمنا انه من المتعذر اجراء مناقشة جدية مع شركائنا الأمريكيين” متهما واشنطن عمليا بالغاء محادثات حول سوريا بين خبراء روس وأمريكيين كانت مرتقبة اساسا الاربعاء بحسب قوله.

ولم تؤكد الخارجية الامريكية انها ستشارك في هذه المحادثات في جنيف، لكن كيري تطرق خلال زيارته إلى برلين الاثنين إلى احتمال عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي الاربعاء أو الخميس في هامبورغ على هامش الاجتماعات السنوية لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا.