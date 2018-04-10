أردوغان: نحن نحدد متى سنسلم عفرين إلى أهلها وليس لافروف

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول انتظار بلاده تسليم منطقة عفرين للنظام السوري، “هذا الموقف خاطئ جداً، نحن نعلم جيداً لمن سنعيد عفرين”.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح أردوغان، “سنسلم عفرين (شمال)، إلى سكانها عندما يحين الأوان، ونحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد لافروف”.

وأضاف أنه “يجب الحديث أولاً عن تسليم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدول الأخرى إلى سوريا، فعبارة أنّ النظام هو الذي سلّم تلك المناطق إلى الدول الأخرى. لا تطمئن تركيا”.

وبخصوص التطورات في غوطة دمشق الشرقية، سأل أحد الصحافيين، إذا كان الرئيس التركي أجرى اتصالات هاتفية بهذا الشأن مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أجاب أردوغان، “نحن بالفعل نجري بشكل دائم اتصالات من هذا القبيل مع كليهما، وسنستمر في ذلك”.

وأطلقت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية باسم “غصن الزيتون”، تمكنت في 24 مارس/آذار الماضي، من “تحرير كامل” منطقة عفرين(الأناضول)