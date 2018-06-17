الأمم المتحدة: نحو خمسة آلاف عائلة نازحة في محافظة الحديدة بسبب الحرب

صنعاء: دفعت أعمال العنف في محافظة الحديدة في غرب اليمن حيث تدور معارك بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، نحو خمسة آلاف عائلة للنزوح في حزيران/ يونيو الحالي، بحسب ما أعلنت الامم المتحدة الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في بيان إن 4458 اسرة يمنية نزحت من منازلها في ست مناطق مختلفة في محافظة الحديدة منذ بداية الشهر الحالي.

وخسرت 36 عائلة مصدر زرقها بعدما تعرضت المزارع التي تعمل فيها إلى أضرار جراء المعارك.

وكانت القوات الموالية للحكومة بدأت في أيار/ مايو الماضي عملية كبيرة على الساحل الغربي لليمن، توّجتها الأربعاء باطلاق هجوم واسع على مدينة الحديدة، مركز المحافظة.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمسلحيين الحوثيين. وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في ايلول/ سبتمبر 2014 وبعدها على الحديدة.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وتخشى الأمم المتحدة ومنظمات دولية ان تؤدي الحرب في مدينة الحديدة الى وقف تدفق المساعدات عبر مينائها، لكن السعودية والامارات سعتا الى طمأنة المجتمع الدولي عبر إعلان خطة لنقل المساعدات في حال توقف العمل في الميناء. (أ ف ب)