اتهام بلجيكيين من أصل إيراني بمحاولة تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا السبت

بروكسل: وجهت السلطات البلجيكية التهم لرجل وزوجته بالتخطيط لتفجير تجمع السبت لجماعة إيرانية معارضة في منفاها في فرنسا، بحسب ما أفادت النيابة الاثنين.

وجاء في بيان النائب العام البلجيكي ان أمير س. ونسيمة ن. وهما يحملان الجنسية البلجيكية “يشتبه بأنهما حاولا تنفيذ هجوم تفجيري” السبت في ضاحية فيلبنت في باريس خلال مؤتمر نظمته جماعة مجاهدي خلق الإيرانية”.

وكان الزوجان، اللذان قالت الشرطة انهما “من أصل إيراني”، يحملان 500 غرام من مادة “تي ايه تي بي” المتفجرة مع جهاز تفجير عندما أوقفتهما الشرطة الخاصة في منطقة سكنية في بروكسل.

وقالت النيابة البلجيكية ان فرنسا تعتقل شخصاً يشتبه في أنه متورط معهما، بينما تم الافراج عن اثنين آخرين بعد ان حققت معهما الشرطة الفرنسية.

وجاء في بيان النيابة ان دبلوماسيا إيرانيا في السفارة النمساوية في فيينا كان على اتصال بالزوجين أوقف في ألمانيا.

ونفذت الشرطة خمس عمليات مداهمة في بلجيكا السبت ترتبط بهذه القضية، بحسب السلطات التي رفضت كشف تفاصيل نتائج هذه العملية.

وقال البيان ان نحو 25 ألف شخص شاركوا في تجمع المعارضة.

تأسست جماعة مجاهدي خلق في الستينات للإطاحة بشاه إيران وقاومت النظام الإسلامي في البلاد بعد ثورة 1979 الإسلامية.

وصنفتها وزارة الخارجية الامريكية “منظمة إرهابية” في 1997، وازالها الاتحاد الأوروبي عن قائمة المنظمات الإرهابية في 2008 وواشنطن في 2012.(أ ف ب).