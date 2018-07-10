ترامب يؤكد على مطالبه لدول في الناتو بدفع تعويضات لأمريكا- (تغريدة)

بروكسل: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مطالبه لدول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدفع تعويضات لبلاده.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من قمة زعماء الحلف المزمع إقامتها في بروكسل يومي الأربعاء وبعد غد الخميس، والمنتظر أن يشارك فيها ترامب.

وكتب ترامب، الثلاثاء، على تويتر، “الكثير من الدول التي من المفترض أننا ندافع عنها، ليست متخلفة فقط عن هدف الـ2% (وهي نسبة قليلة)، بل إنها متخلفة أيضا منذ سنوات عديدة عن مدفوعات لم يتم سدادها”.

وأضاف ترامب متسائلا “هل ستعوض هذه الدول الولايات المتحدة؟”.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

كان ترامب ادعى مرارا أن دولا في الحلف مدينة لبلاده بالمال.

يذكر أنه لا يوجد أي نوع من الالتزامات التعاقدية لتوازن الأعباء داخل الحلف.

وكان زعماء الدول الأعضاء في حلف الناتو حددوا في عام 2014 أهدافا مشتركة تتعلق بنفقاتهم الدفاعية، وأهم هذه الأهداف هو وصول نفقات الدفاع لكل دولة إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لها بحلول عام 2024، ولم تتجاوز النفقات الدفاعية هذه النسبة في الوقت الراهن إلا في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى مثل بريطانيا واليونان.

ويعود الخلاف في هذا الشأن بالدرجة الأولى إلى اختلاف تفسير الدول الأعضاء لهذا الهدف، ففي الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة أن على كل دول الناتو أن ترفع نفقاتها الدفاعية لتصل فعليا إلى هذا المستوى (2%)، فإن دولة مثل ألمانيا ترى أن المقصود فقط هو تحريك نفقات الدفاع باتجاه مستوى الـ2 في المئة.

(د ب أ)