ترامب يؤكد على مطالبه لدول في الناتو بدفع تعويضات لأمريكا- (تغريدة)

بروكسل: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مطالبه لدول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدفع تعويضات لبلاده.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من قمة زعماء الحلف المزمع إقامتها في بروكسل يومي الأربعاء وبعد غد الخميس، والمنتظر أن يشارك فيها ترامب.

وكتب ترامب، الثلاثاء، على تويتر، “الكثير من الدول التي من المفترض أننا ندافع عنها، ليست متخلفة فقط عن هدف الـ2% (وهي نسبة قليلة)، بل إنها متخلفة أيضا منذ سنوات عديدة عن مدفوعات لم يتم سدادها”.

وأضاف ترامب متسائلا “هل ستعوض هذه الدول الولايات المتحدة؟”.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018