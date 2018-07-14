نتنياهو: سنكثف هجماتنا على غزة إذا اقتضت الضرورة

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل ستكثف من هجماتها على قطاع غزة إذا ” اقتضت الضرورة ” .

وأوضح نتنياهو أنه كان قد اتفق مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ومسؤولي الجيش “على اتخاذ إجراء حاسم ضد إرهاب حماس″.

وقد شن الجيش الإسرائيلي اليوم أكبر هجوم من نوعه يتم تنفيذه خلال النهار على قطاع غزة، وذلك ردا على وابل من الصواريخ التي أطلقتها حماس باتجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وأضاف نتنياهو “سنكثف قوة الهجمات إذا لزم الأمر، وإذا ما استمر مسلحو حماس فى إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل .”

وكانت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة ، قالت اليوم إن ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي على القطاع “لن يغير المعادلة”.

وذكر الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع ، في بيان، أن “ارتفاع وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن يغير المعادلة أو يفرض واقعًا جديدًا أو يوقف زحف مسيرات العودة والمقاومة”.

وأكد القانوع أن حماس “لن تسمح للاحتلال أن ينفرد بقصف الشعب الفلسطيني وقتله، والرد سيكون حاضرًا على كل تصعيد، والاحتلال يتحمل نتائج ذلك”.

(د ب أ)