ترامب يعتبر عشية قمته مع بوتين أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين “أعداء للولايات المتحدة -(فيديو)

واشنطن: اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحد أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين “أعداء” للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترامب في المقابلة التي اجرتها معه شبكة “سي بي اس″ السبت “اعتقد ان لدينا كثيرا من الاعداء. اعتقد ان الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلوه بنا في التجارة. كنا لا نفكر سابقا في الاتحاد الأوروبي … لكنه عدو”.

وتابع “روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالطبع هي عدو. لكن هذا لا يعني انهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني انهم منافسون”.

CBS: What's your biggest foe globally? TRUMP: We have a lot of foes. The European Union is a foe. CBS: A lot of people will be surprised that you listed the EU first. TRUMP: Look, I love the EU. My parents were born in EU sectors. (This is a lie — Trump's dad was born in NYC) pic.twitter.com/sfzEQb58ZG — Aaron Rupar (@atrupar) July 15, 2018

وردا على سؤال عن “المنافس الرئيسي والعدو الاساسي للولايات المتحدة في العالم حاليا” قال ترامب “ان الاتحاد الاوروبي صعب جدا”.

واضاف في كلامه عن الاتحاد الأوروبي “من الناحية التجارية انهم يستفيدون بالفعل منا”، مهاجما ألمانيا بشكل خاص كما فعل في السابق.

وقال في هذا الإطار “ألمانيا لديها اتفاق حول أنبوب غاز مع روسيا، وتدفع مليارات ومليارات الدولارات سنويا من اجل الطاقة، وانا اقول هذا ليس جيدا وليس عادلا”.

وتابع في السياق نفسه “يفترض ان نقاتل من أجل شخص وهذا الشخص يعطي مليارات الدولارات الى آخر علينا ان نحمي انفسنا منه، اعتقد ان هذا غير معقول”.

وتم بث الاحد مقاطع من مقابلة ترامب على ان تبث كاملة الاثنين.