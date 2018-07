ترامب يعتبر عشية قمته مع بوتين أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين “أعداء للولايات المتحدة -(فيديو)

واشنطن: اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحد أن روسيا والاتحاد الأوروبي والصين “أعداء” للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترامب في المقابلة التي اجرتها معه شبكة “سي بي اس″ السبت “اعتقد ان لدينا كثيرا من الاعداء. اعتقد ان الاتحاد الأوروبي عدو بسبب ما يفعلوه بنا في التجارة. كنا لا نفكر سابقا في الاتحاد الأوروبي … لكنه عدو”.

وتابع “روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالطبع هي عدو. لكن هذا لا يعني انهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني انهم منافسون”.

CBS: What's your biggest foe globally?

TRUMP: We have a lot of foes. The European Union is a foe.

CBS: A lot of people will be surprised that you listed the EU first.

TRUMP: Look, I love the EU. My parents were born in EU sectors. (This is a lie — Trump's dad was born in NYC) pic.twitter.com/sfzEQb58ZG

— Aaron Rupar (@atrupar) July 15, 2018