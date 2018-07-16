نتنياهو: وقف إطلاق النار مع غزة لا يستثني الطائرات الورقية الحارقة

القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة.

وقال نتنياهو، خلال زيارته، الاثنين، بلدة سديروت المتاخمة لقطاع غزة: “لا يوجد وقف لإطلاق النار يستثني الطائرات الورقية والبالونات المحترقة”.

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية: “إذا لم يُفْهم هذا الأمر بالكلمات، فإنه سيفهم من خلال نشاط الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى تنفيذ المزيد من الهجمات على مواقع في غزة.

وجاءت أقوال نتنياهو بعد خلافات برزت بين وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني نفتالي بينيت، ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، حول سبل التعامل مع الطائرات الورقية الحارقة.

وكان شبان فلسطينيون بدأوا منذ أكثر من 3 أشهر، في إطلاق مئات الطائرات الورقية الحارقة باتجاه الأراضي المحاذية لقطاع غزة، ما أدى إلى إحراق آلاف الدونمات من المزارع والغابات، متسببة بخسائر مالية كبيرة للمزارعين الإسرائيليين.

وتعتبر الفصائل الفلسطينية هذه الطريقة وسيلة لإيصال رسالة إلى الإسرائيليين بأن قطاع غزة ما زال تحت الحصار الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الأحد، شهد “مواجهة ساخنة” بين بينيت وأيزنكوت حول كيفية التعامل مع الطائرات الورقية.

وأضافت:” طالب الوزيران غلعاد أردان (وزير الأمن الداخلي) وبينيت بأن يُطلق الجيش النار صوب مطلقي هذه الطائرات، ورد أيزنكوت بالقول إن هذه مسألة شائكة”.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: “وحينها كرّر بينيت موقفه، فما كان من رئيس هيئة الأركان إلا أن أجاب بأن موقف بينيت يتعارض ورؤيته العملياتية والقيم التي يؤمن بها”.

وعلى إثر ذلك، قال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “من المهم أن يُعبّر القادة العسكريون عن آرائهم ولكن المستوى السياسي هو من يتخذ القرار”. (الأناضول)