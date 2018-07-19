ترامب: أحمل بوتين شخصيًا مسؤولية محاولة روسيا التدخل بالانتخابات الرئاسية

واشنطن: حمّل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤولية ما أسماها “محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئاسية سنة 2016″.

جاء ذلك في حوار أجراه الرئيس الأمريكي، مع قناة “سي بي أس″ المحلية، الأربعاء، قال فيه “أحمل بوتين شخصيا محاولة التدخل في الانتخابات لأنه هو قائد روسيا”.

وأضاف “بما أنه (بوتين) مسؤول عن البلاد تماما مثلما اعتبر نفسي مسؤولا عن الأشياء التي تحدث في هذا البلد، فبالتأكيد، كقائد للبلد، يجب أن يتحمل المسؤولية”، على حد تعبيره.

وتحدث ترامب عن جانب من المباحثات التي جمعته مع بوتين خلال القمة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، الإثنين الماضي.

وكشف ترامب أنه عندما سأل بوتين حول تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية، قال له الزعيم الروسي “نحن في الحقيقة لا نستطيع التدخل، ولا يمكننا القيام بذلك”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن “التدخل في الانتخابات الأمريكية لن يحدث”.

ويعتبر هذا الموقف الذي أبداه الرئيس الأمريكي، مناقضا للتصريحات التي كان قد أدلى بها في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره الروسي، يوم الإثنين الماضي، حينما قال إنه “لا يرى سببًا يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية”.

واعتبر ترامب في حواره التلفزيوني، أنه أخطا التعبير يوم الإثنين وأن الجملة التي كان يريد أن يقولها هي “إنه لا يرى سببًا يجعل روسيا لا تتدخل في الانتخابات”.

وجرّت هذه التصريحات على ترامب، انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية، قبل أن يخرج، الثلاثاء، ليوضح أنه يدعم خلاصات وكالات الاستخبارات الأمريكية، وأن روسيا تدخلت في الانتخابات.

وتوصلت عدة تقارير استخباراتية أمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تورط روسيا بالتدخل بالانتخابات الأمريكية، فيما ظل ترامب يستبعد هذا التدخل طوال الأشهر الماضية.

كما يتهم الكونغرس موسكو بالتدخل في الانتخابات التي فاز بها ترامب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات.

(الأناضول)