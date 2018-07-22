توني بلير يقدم خدمات استشارية لمحمد بن سلمان

لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “صنداي تلغراف”، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حصل على 9 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون دولار) مقابل خدماته الاستشارية للحكومة السعودية.

وقالت الصحيفة إن مؤسسة بلير “معهد التغيير العالمي” توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من العام الجاري، لدعم برنامج التحديث الذي يتبناه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت اسم “اتفاق غير ربحي”.

وأكد متحدث باسم المعهد حصوله على تبرع من شركة “ميديا للاستثمارات” السعودية، قائلاً: “نحن نعمل لدعم برنامج التغيير في السعودية”.

ويوصف بلير بأنه الأكثر كرهاً في بريطانيا، بسبب دوره في غزو العراق عام 2003، حيث تطالب جمعيات حقوقية ومثقفون وسياسيون بضرورة محاكمته كـ “مجرم حرب”.