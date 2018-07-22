توني بلير يقدم خدمات استشارية لمحمد بن سلمان
Jul 22, 2018
لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة “صنداي تلغراف”، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حصل على 9 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون دولار) مقابل خدماته الاستشارية للحكومة السعودية.
وقالت الصحيفة إن مؤسسة بلير “معهد التغيير العالمي” توصلت إلى اتفاق في وقت سابق من العام الجاري، لدعم برنامج التحديث الذي يتبناه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت اسم “اتفاق غير ربحي”.
وأكد متحدث باسم المعهد حصوله على تبرع من شركة “ميديا للاستثمارات” السعودية، قائلاً: “نحن نعمل لدعم برنامج التغيير في السعودية”.
ويوصف بلير بأنه الأكثر كرهاً في بريطانيا، بسبب دوره في غزو العراق عام 2003، حيث تطالب جمعيات حقوقية ومثقفون وسياسيون بضرورة محاكمته كـ “مجرم حرب”.
من مجرم حرب لمجرم ، .
انا اقدم خدمات استشارية و بالمجان و للعموم
اولا : تجنب الظلم لان الظلم ظلمات يوم القيامة . ثم الظلم ( تحت اي مبرر) يعرض الظالم لدعاء المظلوم عليه فيحبط جميع جهوده حتى ولو ضن ان النجاح مصير سعيه.. و يسلط عليه الظالمين اشد منه فيفتكون به
مثال
فرنسا و بريطانيا استعمرت الشعوب الافريقية و الاسيوية و اقترفت جرائم في الجزائر و مصر وووو فسلط الله عليهما الالمان و الالمان بدورهم اقترفوا جوائم تقشعر منها الابدان فسلط الله عليهم الروس و الامريكان … و الاتحاد السفياتي غزت افغانستان و الكل يعلم النهاية للدولة السوفياتية وووو نابوليون و هتلر ووووووو
ثانيا :
على حكومة السعودية رد المظالم في الداخل اي داخل السعودية و في الخارج اليمن. مصر. قطر. العراق . ماليزيا
اعادة العلاقة قوية و مثينة مع دول اسلامية قوية ك تركيا و ماليزيا و الاقليات الاسلامية في الدول المحورية ك الصين و الهند و روسيا قد تشكل مستقبلا جماعات ضغط في هذه الذول
تالثا :
القيادة في دولة تحت يد قوية امينة رحيمة بالمؤمنين تاريخها ناصع البياض قيادة شديدة على الظالمين قيادة من الشعب و ليس بالضرورة من الاسرة الحاكمة …. الغاء امتيازات الاسرة الحاكمة و الاسر المتحالفة معها
رابعا :
قيام الليل نعم قيام الليل صلاة .دعاء .الصلاة على النبي ..اقول قيام الليل خصوصا بالنسبة لاهل الحل و العقد ساعة او ساعتين قبل صلاة الصبح سيعطيهم ( قيام الليل الحكمة و الحكمة ضالة المؤمن )نعم قيام الليل و خصوصا الثلث الاخير
و لا غالب الا الله