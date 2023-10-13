الآلاف يتظاهرون في نيويورك احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة – (صور)

نيويورك- “القدس العربي”: تجمع الآلاف من أنصار الحق الفلسطيني في تايمز سكوير بمدينة نيويورك يوم الجمعة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم تنظيم مسيرة “جامعة مدينة نيويورك من أجل فلسطين” في كلية باروخ، ثم سار المتظاهرون إلى “تايمز سكوير” للانضمام إلى “اليوم الدولي للعمل من أجل فلسطين”.

وعززت شرطة نيويورك الإجراءات الأمنية في المدينة بسبب الاحتجاجات.

وقالت شرطة نيويورك إنه “لا توجد تهديدات موثوقة في هذا الوقت”.

ومن المتوقع أن يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوماً بريا على السكان المدنيين في قطاع غزة.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى التراجع عن الأمر، قائلة إن عمليات الإجلاء الجماعي قد تكون كارثية.