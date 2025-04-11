سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة بشأن برنامج إيران النووي

منذ 19 دقيقة

السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت

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واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تعلم إيران أن “جميع الخيارات مطروحة” لمنعها من تطوير أسلحة نووية، وذلك قبل المحادثات المقررة غدا السبت بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

وأضافت “هدف ترامب النهائي هو ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي”، وأن ترامب يؤمن بالدبلوماسية.

ومضت قائلة “لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترامب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة”.

وفي ملف آخر، قالت ليفيت إن الرئيس الأمريكي متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وذلك وسط تصاعد حرب تجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم أضرت بالأسواق.

وأضافت ليفيت “أوضح الرئيس بشكل تام أنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين”.

وأردفت “إذا استمرت الصين في الرد، فلن يكون ذلك في صالحها”.

(رويترز)

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